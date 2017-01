artikel-ansicht/dg/0/

Doch der DRK-Kreisverband Gransee hält daran fest, dass die ersten Mieter zum 1. März einziehen können. Sechs von 18 Wohnungen seien bislang vergeben, sagte DRK-Kreisgeschäftsführerin Iris Utecht am Dienstagabend im Sozialausschuss der Stadt. Sie stellte den Mitgliedern des Gremiums das Konzept der Einrichtung vor, die sich als Alternative zu einem Pflegeheim versteht. Dass das Interesse an den barrierefreien Wohnungen bislang nicht größer ist, kann auch an den hohen Kosten liegen. Neben der Warmmiete in Höhe von 387 Euro für ein zirka 34 Quadratmeter großes Apartment mit Dusche und WC sowie gemeinsam genutzte Räume fallen 200 Euro Haushaltsgeld für Lebensmittel sowie eine Betreuungspauschale von 700 Euro an, von der die Krankenkasse auf Antrag des Versicherten 240 Euro pro Monat an Betreuungskostenzuschuss erstattet. Mit der Betreuungspauschale wird der Service bezahlt, dass rund um die Uhr eine Fachkraft in der Einrichtung ist.

Die Rechnung, die Iris Utecht den Ausschussmitgliedern präsentierte, sorgte für Irritationen. Kosten von 1 100 Euro pro Monat seien angesichts der niedrigen Renten doch ziemlich viel Geld, merkte der SPD-Abgeordnete Norbert Gerth an. Ein monatliches Einkommen von mehr als 3 000 Euro sei notwendig, um später eine Rente auf dem Niveau von 1 100 Euro zu erhalten, rechnete Gerth vor. Dennoch ist Iris Utecht überzeugt, dass es für ihre Einrichtung genügend Nachfrage geben werde. Vergleichbare Einrichtungen in Oranienburg, Birkenwerder und Borgsdorf seien ausgebucht. Womöglich kommen die künftigen Bewohner des DRK-Hauses "Frieden 7" auch nicht nur aus Zehdenick, sondern von weiter her. Erst vor wenigen Tagen habe sie eine Anfrage von der Multi-Sklerose-Gesellschaft aus Potsdam erhalten, die einen Wohnplatz für einen MS-Kranken suche, verriet Utecht.

Der zusätzliche Pflegeaufwand müsse mit der jeweiligen Pflegekasse abgerechnet werden und sei nicht in den monatlichen Grundkosten enthalten. Die selbstverwaltete Wohngruppe entschied sich für die DRK-Sozialstation als Dienstleister.