Grüne wollen mehr Busverbindungen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Grünen in Brandenburg pochen auf den Ausbau des Busnetzes. Das bisherige Angebot biete vor allem Verbindungen in den Großraum Berlin, wichtige Querverbindungen fehlten, sagte der verkehrspolitische Sprecher Michael Jungclaus am Donnerstag bei der Vorstellung einer Studie in Potsdam. "In vielen ländlichen Regionen Brandenburgs ist man ohne Auto leider immer noch abgehängt", sagte Jungclaus. Die im Auftrag der Fraktion erstellte Studie untersucht exemplarisch vier mögliche Verbindungen, darunter von Oranienburg nach Bernau oder von Cottbus nach Hoyerswerda in Sachsen. Nach den Vorstellungen der Grünen sollten die Linien mit zusätzlichen Landesmitteln finanziert werden.