Berliner Erzieher demonstrieren gegen Gehaltslücke

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin haben Erzieher und Sozialpädagogen für eine bessere Bezahlung demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben traten am Donnerstag fast 4000 Beschäftigte in einen ganztägigen Warnstreik. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaften Verdi und GEW. Nach deren Darstellung blieben etwa jede zweite öffentliche Kita und viele Ganztageseinrichtungen geschlossen. Die Gewerkschaften wollen den Druck auf die Arbeitgeber in den kürzlich begonnenen Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder erhöhen. Beschäftigte der Länder verdienten deutlich schlechter als ihre Kollegen beim Bund und bei den Kommunen, kritisieren sie.