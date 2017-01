Spitzenergebnisse für Musikschüler

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Mittelmark (MZV) Der Wettbewerb "Jugend musiziert" der Region-West des Landes Brandenburg fand am vergangenen Wochenende zum 10. Mal in der havelländischen Kreisstadt Rathenow statt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547511/