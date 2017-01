Neues Leben im Niemegker "Kastanienhof"

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Die Villa in der Bahnhofstraße 45 in Niemegk hat nicht nur seit mehr als zwei Jahren neue Eigentümer, sondern jetzt auch einen neuen Namen. Nach umfassendem Um- und Ausbau ist das Gebäudeensemble als "Kastanienhof" im Frühjahr bezugsfertig.

Durch das private Engagement eines Berliner Architektenehepaares saniert, wird die AWO Gemeindesozialarbeit im Amt Niemegk dort künftig die Möglichkeit des betreuten Wohnens anbieten. "Wir haben den "Kastanienhof' für 15 Jahre von der Familie Kaufmann-Götz angemietet", erklärt André Saborowski vom Vorstand des Bezirksverbandes.

Kürzlich bestand Gelegenheit, das Gebäudeensemble zu besichtigen. 20 attraktive und Licht durchflutete Wohneinheiten, jeweils zwischen 35 und 70 Quadratmeter groß, sind in der Villa und den angrenzenden drei Gebäudetrakten entstanden. Die Kaltmiete liegt bei durchschnittlich 9 Euro pro Quadratmeter, je nach Wohnungsgröße leicht variierend.

2016 begann die zwei Millionen Euro teure Sanierung des ehemaligen Niemegker Landambulatoriums. "Die ersten Wohnungen sollen ab 1. März, alle weiteren ab 1. April bezugsfertig sein", ergänzt Martina Kaufmann-Götz, die mit ihrem Ehemann nicht nur Eigentümerin ist, sondern gleichzeitig auch Bauherrin und Architektin. Sie erzählt: "Das Schild "Zu verkaufen' hing lange an der Villa".

Lange genug, dass sich die Eheleute in das sanierungsbedürftige Haus verliebten und es schließlich 2014 kauften. Seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten sind beide bereits auch mehr oder weniger in der Region zu Hause. 1990 erwarben sie im nur zwei Kilometer von Niemegk entfernt liegenden Lühnsdorf eine alte Hofstelle und ließen dort das Landhaus "Alte Schmiede" entstehen. Auf dem Weg dorthin und zurück führte der Weg jeweils an der alten Villa vorbei - immer wieder kam dabei auch das Gespräch darauf, wie ein solches Gebäudeensemble genutzt werden könnte.

Im "Kastanienhof" wird künftig selbst bestimmtes Leben im Alter möglich sein. Gedacht für Menschen, die kleinteiliger wohnen wollen - denen Haus und Hof auf dem Dorf zu viel werden. Entsprechender Bedarf ist nach Einschätzung von André Saborowski in Niemegk und Umgebung schon jetzt vorhanden und wird zukünftig weiter steigen.

Die Wohnanlage ist deshalb komplett barrierefrei und verfügt über einen Aufzug. Und noch etwas macht das Haus besonders. In den 20 Wohneinheiten wirkt nichts wie "von der Stange". Martina Kaufmann-Götz erzählt in diesem Zusammenhang, dass bei der Planung die gesamte Familie involviert und aktiv mitgewirkt hat - die vielen Ideen spiegeln sich heute in den Wohnungen des ehemaligen Vierseitenhofes wieder. Sie sagt auch, dass es für sie ein Herzenswunsch sei, alte Häuser - wie das in der Niemegker Bahnhofstraße 45 - zu retten. Für die Villa und die gesamte Stadt Niemegk ein Glücksfall. Wie die Kooperation mit der AWO.

Mieter, die späterhin im "Kastanienhof" wohnen werden, können Serviceleistungen des betreuten Wohnens, wie beispielsweise den Mahlzeitenservice, Hol- und Bringedienste oder Betreuungs- und Pflegeleistungen durch die AWO-Sozialstation mitbuchen. Ansprechpartnerin dafür ist wiederum Yvonne Burow, die nach Bezug der Wohnungen zweimal wöchentlich im "Kastanienhof" vorbeischauen wird. Dessen Bewohner sollen zudem auch vom Familienzentrum der AWO profitieren. Deshalb können die unterschiedlich großen Wohnungen bei Interesse auch an Familien mit Kindern vermietet werden.