Nato erwartet raschen Beitritt Montenegros

Brüssel (dpa) Die Nato erwartet, dass der angekündigte Beitritt Montenegros sehr rasch vollzogen wird. Die Ratifizierung des Aufnahmeprotokolls sei auf der Zielgeraden, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. "Montenegro ist exakt im Plan, dem Bündnis in sehr naher Zukunft beizutreten."