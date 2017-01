Kulinarisch-kulturelle Reise durch das Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Am Mittwoch präsentierte sich das Havelland auf der Grünen Woche in Berlin. Den Ausstellern und den Gestaltern des Havellandtags ist es gelungen, den Besuchern der weltgrößten Verbrauchermesse eine Mischung aus Kultur, Natur und Genuss zu präsentieren.

Am Stand des Tourismusverbands Havelland präsentierte das Schloss Ribbeck neben Ribbecker Pralinen und Birnenschnaps auch Werbung für ihre kulturellen Veranstaltungen in diesem Jahr. Frank Wasser, Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH, machte besonders auf die Schlossfestspiele aufmerksam. Zum vierten Mal lädt das Schloss zu sechs Theaterabenden ein. In diesem Jahr wird Romeo und Julia aufgeführt. Der Shakespeare-Klassiker passt besonders gut zu der historischen Fassade des Schlosses.

Genüsslich ging es im Pro-Agro-Kochstudio zu. Das Team vom Netzwerk Havel-Art präsentierte Wild- und Fischspezialitäten aus dem Westen der Reiseregion. Mit dabei im Kochstudio Sebastian Crakau, Koch der Gaststätte zum Alten Hafen in Rathenow, mit Christine Samuliik und Azubi Hagen Pacher, Bäcker Leon Rohloff von der Bäckerei Möhring, Havelfischer Wolfgang Schröder aus Strohdene und Norbert Foß vom Schönholzer Wildhandel. Unter anderem zauberte das Team "Wild im Brotteig an Rübenallerlei". Natürlich durften die Gäste vor dem Kochstudio die Kreationen probieren.

Unterstützung gab es von zwei Politikern. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Die Linke) stand nicht das erste Mal im Kochstudio auf der Grünen Woche und brachte schon etwas Erfahrung mit. Natürlich werden die Promis im Kochstudio nicht direkt an der Herdplatte eingesetzt, sondern arbeiten lediglich den Köchen zu. So musste Görke zunächst Äpfel schälen. Als zweiter Politiker zeigte Roger Lewandowski (CDU) sein Geschick beim Rüben schneiden. Privat kocht der havelländische Landrat auch mal gern. Zu Hause wird aber eher die italienische Küche bevorzugt. Eine Lektion Fischkunde erhielten die Besucher von Havelfischer Schröder, der neben dem Kochstudio auch zeigte, wie man Netze herstellt und repariert.

Besondere Spezialitäten durfte Roger Lewandowski am Stand der Bio-Bäckerei Leib aus Falkensee probieren. So abenteuerlich sich auch Rotkohl- oder Grünkohlbrot anhört, es schien dem Landrat zu schmecken. Anschließend besuchte er den Bauernhof Schmücker aus Spaatz in der Brandenburghalle. Der Bauernhof bietet in seinem Hofladen Rind- und Schweinefleisch aus eigener Aufzucht und Verarbeitung an. Verkauft werden darüber hinaus Geflügel, saisonal Enten und Kaninchen, sowie auch Marmelade und Honig aus der Region.

Am Stand des Erlebnisparks Paaren/Glien durfte sich Landrat Lewandowski über ein Glas Milch und ein Leberwurstschnittchen freuen. Die Geschäftsführer Ute Lagodka und Steffen Krebs präsentierten eine Vielzahl von Veranstaltungen, die im Erlebnispark stattfinden werden. Höhepunkte sind die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (Brala) vom 25. bis 28. Mai und das Havelländer Erntefest am 10. September.

Natürlich darf an so einem Messetag die Havelländer Erntekönigin nicht fehlen. Anne Köppen aus Nauen ist nicht nur naturverbunden, sondern auch sehr tierlieb. Besonders die jungen Lämmer und Ziegen hatten es der Studentin der Agrarwissenschaften (Humboldt-Universität Berlin) angetan. Natürlich ist nicht nur kuscheln mit den Tieren angesagt. Ihre Aufgabe ist es, das Havelland auf vielen Veranstaltungen zu repräsentieren. Das macht sie richtig gut. "Auf der Bühne stehe ich zwar nicht so gern, aber mit Menschen ins Gespräch kommen, das liegt mir sehr und macht mir viel Spaß", erzählte Königin Anne auf dem Rundgang durch die Messehallen.