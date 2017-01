Arsenal-Trainer Wenger gesteht Fehlverhalten ein

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) London (dpa) – Der Trainer des Londoner FC Arsenal, Arsene Wenger, gesteht sein Fehlverhalten am Rande des 2:1-Sieges gegen den FC Burnley ein, verlangt aber eine persönliche Anhörung bei dem englischen Fußballverband FA.

«Wenn ich mich nicht so verhalte, wie ich denke, dass ich mich verhalten sollte, dann habe ich genügend Größe, zu sagen, dass ich im Unrecht bin», sagte Wenger am Donnerstag. «Ich weiß nicht, ob ich bestraft werde und wie ich bestraft werde.»

Der FA hatte den Coach wegen mutmaßlicher Beleidigung des Vierten Offiziellen beim Spiel gegen den FC Burnley angeklagt. Wenger sei während des Spiels in der englischen Premier League am Sonntag gegenüber dem Schiedsrichter-Assistenten ausfällig geworden, hieß es. Er war wegen seiner heftigen Proteste nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer Burnleys per Strafstoß bereits auf die Tribüne geschickt worden. Nach dem Spiel hatte er sich für sein Verhalten entschuldigt und gesagt: «Ich bereue alles.» Sollte der FA Wenger für schuldig befinden, droht ihm ein längeres Spielfeldverbot.