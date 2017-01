Zahl der Erwerbstätigen auf Höchststand

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin ist 2016 um 2,5 Prozent auf rund 1,89 Millionen gestiegen. Insgesamt waren rund 46 200 Menschen mehr in Arbeit. Damit weist Berlin die beste Zuwachsrate aller Bundesländer auf. Dies ergeben die am Donnerstag vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg veröffentlichten Erwerbstätigenzahlen.