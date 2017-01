Sorbischer Bildungsgipfel stellt Forderungen an die Politik

artikel-ansicht/dg/0/

Bautzen (dpa) Viele Sorben und Wenden fühlen sich in ihrer Lausitzer Heimat wie in einer Diaspora. Und nicht wenige geben ihre Sprache und Kultur auf, um bei der deutschen Mehrheit nicht aufzufallen oder anzuecken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547554/

Zurück zu den Wurzeln: Die Sorben und Wenden in der Lausitz fordern konkrete Schritte zum Erhalt ihrer Sprache und Kultur. Wenige Tage nach einem Bildungsgipfel in Bautzen meldeten sich am Donnerstag die Befürworter eines Sorbischen Parlamentes (Serbski Sejm) zu Wort. Auf dem Gipfel war ein sechs Punkte umfassender Katalog mit Maßnahmen erarbeitet worden. Man brauche dringend einen gesamtgesellschaftlichen Pakt, um die Sprache zu erhalten, hieß es an erster Stelle.

Mit Blick auf den Mangel an Sorbischlehrern wird ein Sofortprogramm für Quereinsteiger verlangt. Dazu sei eine adäquate Ausstattung des Institutes für Sorabistik in Leipzig notwendig, hieß es. Eine andere Forderung betrifft die Gründung einer Universität der Sorben und Wenden in Bautzen und Görlitz. Als Vorbild dient die Viadrina in Frankfurt (Oder). Für die Oberlausitz wird eine Schule für Erwachsenenbildung angemahnt, wie es sie in Cottbus mit Schule für Wendische Sprache und Kultur in städtischer Trägerschaft gibt.

Zugleich pochen die Initiatoren des Parlamentes auf Autonomie bei Bildung und Kultur mit eigener Budgetverwaltung, über die ein demokratische legitimiertes Parlament verfügen soll. Konkret geht es um Kompetenz und Mitspracherecht bei der Schulnetzplanung, Einsatz von Lehrern und Lehrplaninhalten, die der Geschichte und Lage der Sorben und Wenden Rechnung tragen. "Bildungsbegleitende Fonds" sollen dafür verwendet werden, den Schülertransport oder Stipendien für den Kultur- und Studienaustausch in den Nachbarländern finanzieren.

Experten zufolge beherrschen immer weniger Kinder sorbischer und wendischer Familien ihre Muttersprache. Die Zahl der Schüler mit sorbischer Muttersprache hat sich in Sachsen in den vergangenen zwei Jahrzehnten etwa halbiert.

Nach offiziellen Angaben gibt es etwa 60 000 Sorben und Wenden, von denen zwei Drittel in Sachsen leben. Das Siedlungsgebiet der Sorben liegt in Ostsachsen, die niedersorbisch sprechenden Wenden sind im Süden Brandenburgs beheimatet. In beiden Bundesländern ist das Recht der Sorben auf Pflege und Schutz ihrer Sprache und Kultur in der Verfassung verankert. Kritiker sehen aber Mängel in der Umsetzung.