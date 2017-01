Britische Regierung legt Gesetzentwurf für EU-Austritt vor

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Die britische Regierung hat dem Parlament in London am Donnerstag einen Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung vorgelegt. Darin heißt es knapp "die Premierministerin darf die Absicht des Vereinigten Königreichs zum Austritt aus er EU, gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union bekannt geben". Die zweite Lesung soll bereits am kommenden Dienstag stattfinden.