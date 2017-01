Ein großer Bogen um Schmerzke ab 2020

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die gute Nachricht zuerst! Die Ortsumfahrung des Brandenburger Ortsteils Schmerzke wird gebaut. Nach den ersten Planungen für die B 102-Umgehung im Jahre 2012 haben die Bürgerproteste Früchte getragen und die Pläne sind so weit fortgeschritten, dass dieses Infrastruktur-Vorhaben endlich in Angriff genommen wird. Dennoch lange Gesichter im Schmerzker Bürgerhaus bei der Informationsveranstaltung. "Dann bin ich ja schon tot" oder "Na, dann haben wenigstens unsere Kinder was davon." Mit Sarkasmus reagierten die Anwesenden auf den datierten Baubeginn Anfang 2020, den Rainer Reichel vom Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte. "Glauben sie mir, wir liegen mit der Zeitplanung sehr gut im Rennen. In anderen Bundesländern dauert solch ein Verfahren in der Planung deutlich länger", beschwichtigte der Straßenbauexperte. Zudem wird nicht nur Paterdamm entlastet und ein großer Bogen um Schmerzke gemacht, sondern die Autofahrer erreichen die BAB A 2 (AS Brandenburg) deutlich schneller. Grund ist der Ausbau der B102 zwischen Schmerzke und der Autobahn 2. Das gut vier Kilometer lange Teilstück soll mit Überholfahrstreifen auf 11,50 Meter Breite ausgebaut werden und ist damit als Kraftfahrstraße für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km zugelassen. Verkehrsinseln sollen die Ortsdurchfahrt Rotscherlinde sicherer machen. Für Fahrzeuge unter 50 km/h entsteht ein Wirtschaftsweg und Radweg mit einer Breite von 3,5 Meter bzw. an den Ausweichstellen 5,5 Meter. Anschließend wird vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV ) der Neubau der Ortsumgehung und Anpassung der Gemeindestraße B 102, alt beginnend an der Kreuzung B 102n/L 88/Gemeindestraße (B 102 alt) und Verlängerung bis zur Kreuzung B 102/Gemeindestraße "Am Piperfenn "/Gemeindestraße" in Angriff genommen. Insgesamt werden 5700 Meter Straße neu gebaut, die mit einem Verkehrsaufkommen von 23600 Fahrzeugen am Tag, darunter 2600 LKW, belastet wird. Laut Ralf Baumgärtel von der Planungsgruppe Immissionsschutz sollen an die Landschaft angepasste Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände direkt an den Grundstücksgrenzen der Anlieger die Lärmbelastung in Grenzen halten. Das Vorhaben verursacht anlagebedingt Waldrodungen auf einer Fläche von 16.540 m² mit einem Anteil von 3.900 m² Wald mit Schutzfunktion. Die Fällung von 132 Bäumen soll durch 346 Neupflanzungen kompensiert werden. Weiterhin werden hochwertige und sehr hochwertige Grünlandbiotope beansprucht. Etwa 4.455 m² artenreiche Frischwiesen und 2.080 m² Seggenrieder fallen den Baumaßnahmen zum Opfer. Insgesamt werden durch das Vorhaben 53.400 m² von Böden allgemeiner Bedeutung neu versiegelt. Die Vorbereitungen und umfangreichen Rodungen haben schon begonnen. Bis zum 31.03. wird der Verkehrsabschnitt zwischen Schmerzke und Rotscherlinde durch eine Baustellenampel geregelt. Pendler zur A2 oder stadteinwärts sollten deshalb mehr Zeit einplanen. Während der Baumaßnahmen muss auch mit zeitweiligen Sperrungen der Anschlussstelle gerechnet werden.