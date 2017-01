Goldene Brezel für Brandenburger Bäcker

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Wollin (MZV) Mit dem berlin-brandenburgischen Qualitätssiegel "Goldene Brezel" sind am Montag auf der Internationalen Grünen Woche 2017 in der Brandenburg-Halle sieben Bäckereibetriebe des Handwerkskammerbezirks Potsdam ausgezeichnet worden. Die Zertifikate wurden persönlich vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke, verliehen. Zu den Betrieben gehört auch die Bäckerei Birth aus Wollin. Die "Goldene Brezel" bedeutet Transparenz für den Verbraucher. Bei diesem Wettbewerb haben sich Bäckereien aus ganz Brandenburg beteiligt, die das traditionelle Handwerk leben. Eine unabhängige Jury hat nun entschieden. Bäckereien müssen für die Auszeichnung regelmäßig an Qualitätsprüfungen teilnehmen. Brote und Backwaren müssen traditionell handwerklich und nach eigenen Rezepten hergestellt werden. Wichtig für die Auszeichnung ist eine kompetente Beratung über Inhaltsstoffe und Geschmack. Aber auch Service und Freundlichkeit im Verkauf sind Voraussetzungen für die Auszeichnung. Nur wer in allen Punkten überzeugt, bekommt die "Goldene Brezel" verliehen.