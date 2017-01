Ehrenrat überprüft Berliner Abgeordnete auf Stasi-Mitarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus werden auf eine frühere Stasi-Tätigkeit überprüft. In der Parlamentssitzung am Donnerstag wurde die Einrichtung eines sogenannten Ehrenrats beschlossen, dem Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD), seine Stellvertreter sowie je ein Fraktionschef pro Partei angehören. Das Gremium, das es in früheren Legislaturperioden auch gab, soll Akten der Stasi-Unterlagenbehörde auswerten.