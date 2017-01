Kaufland-Restaurant im HavelPark schließt

artikel-ansicht/dg/0/

Das Restaurant wurde am 1. Februar 1994 eröffnet. Kaufland möchte sich künftig noch mehr auf sein Kerngeschäft, den Lebensmitteleinzelhandel, konzentrieren. "Aufgrund der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens wird das SB-Restaurant mit Eiscafé am Standort in Dallgow nicht weiter betrieben", so die Begründung. Die Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit über 650 Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm in Baden-Württemberg. Der letzte Öffnungstag des Restaurants in Dallgow ist am Samstag, 29. Juli.

Die Entscheidung habe übrigens nichts damit zu tun, dass sich die Eigentümer des HavelParks strukturell neu aufgestellt haben und 15 Millionen Euro in die weitere Entwicklung respektive Sanierung des Objektes investieren wollen.