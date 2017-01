artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In einem Konferenzsaal im Auswärtigen Amt in Berlin hat ein herabfallendes Stück Deckenverkleidung mehrere Teilnehmer einer Veranstaltung getroffen. Über die Zahl der Verletzten durch die ein mal zwei Meter große Holzplatte gab es am Donnerstag unterschiedliche Angaben. Laut Feuerwehr verletzten sich bei dem Vorfall am Mittwochabend zwei Menschen, laut Auswärtigem Amt drei. "Wir sind erleichtert, dass sich keine der betroffenen Personen mehr in stationärer Behandlung befindet", hieß es aus dem Auswärtigen Amt.