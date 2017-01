artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Im Tarifkonflikt für rund 3000 Beschäftigte von 16 brandenburgischen Nahverkehrsunternehmen ruft die Gewerkschaft Verdi für diesen Freitag zu einem Warnstreik in Brandenburg an der Havel auf. Von 3.30 Uhr bis etwa 9.00 Uhr solle der Verkehr ruhen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Aufgerufen zu dem Warnstreik seien die rund 150 Beschäftigten der städtischen Verkehrsbetriebe. Erst in der dritten Tarifrunde hätten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt. "Es ist nicht hinnehmbar, dass ein großer Teil der langjährig Beschäftigten mit Einmalzahlungen im Wert von 0,8 Prozent abgespeist werden sollen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Auch eine von den Arbeitgebern geforderte Anhebung der Arbeitszeit auf 40 Stunden im berlinnahen Raum werde von Verdi abgelehnt.