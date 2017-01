Kegler im Derby-Fieber

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) An diesem Wochenende findet in den Bundesligen der Wechselspieltag statt. Für die beiden Brandenburger Teams Seedorf und Fehrbellin bedeutet dies Derbyzeit. Zweitligist BBC 91 Neuruppin misst sich gegen Schwarz-Weiß Berlin.

In ihrer Aufstiegssaison sind die Prignitzer von Gut und Böse weit entfernt und liegen auf dem sicheren sechsten Tabellenplatz. Bisher standen sich beide Teams 16-mal gegenüber. An die Saison 14/15 können sich die 90er sehr gut erinnern. In der Prignitz konnten sie am 14.Oktober mit fünf Holz mehr den Dreier entführen und somit den zweiten Sieg in der Prignitz erkämpfen. Kurios: Auch der erste Sieg in der Prignitz wurde an einem 14. Oktober, damals im Meisterjahr 2009/2010, erzielt. Damals ging es noch enger zu, es waren nur zwei Hölzer. Für die 90er geht es bei den beiden Spielen darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen, immerhin spüren sie Rivalen Hannover und den amtierende Vizemeister Union Oberschöneweide im Nacken. Beide Teams folgen mit drei Punkten Rückstand. Somit heißt das Minimalziel, den Zusatzpunkt mitnehmen. Nur Meister Kiel konnte bei den heimstarken Seedorfern in dieser Saison den Zusatzpunkt gewinnen.

Für Kapitän Dirk Sperling und Dietmar Stoof sind diese Spiele ein Highlight. Beide trugen bereits das Trikot der Seedorfer. Auf sie setzen die 90er in erster Linie, da beide die teilweise schwer bespielbaren Bahnen noch am besten in Erinnerung haben.

Am Sonntag zählt ab 10 Uhr nur ein Dreier. Beide brandenburgischen Mannschaften hoffen auf gut gefüllte Sporthallen und lautstarke Unterstützung der Fans.

Auf der Berliner Anlage Völkerfreundschaft haben die Schwarz-Weißen in dieser Saison schon den einen oder anderen Punkt verloren. Die sechs Gästeteams gewannen 11 der 18 möglichen Zähler. Auch die Neuruppiner wollen morgen nicht ohne einen Punkt die Heimreise antreten. Am Sonntag sind die Berliner dann zu Gast in Neuruppin.

Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer SpG VKC/FE 27 Spandau zählt für den BBC nur ein Dreier. Vor dem Duell gegen die Spandauer hatten die Fontanestädter 22 Siege in Folge errungen. "Es gilt nun, eine neue Serie zu starten", appelliert Frank Pabst an die Kampfkraft der sechs Spieler aus dem ersten Vereinsteam. Der derzeitige Stammsechser um Mannschaftsleiter Axel Fischer wird die beiden Spiele am Wochenende in Angriff nehmen. Wenigstens vier Punkte sind das Ziel, um wieder ein ausgeglichenes Konto zu haben.