Bis zur Unkenntlichkeit umgebaut

Nur an einigen Fenstern zu erkennen: Das 1925/26 nach Plänen von Otto Bartning erbaute ehemalige Kinderheim des Kreises Ruppin in der Gildenhaller Allee 28 a ist durch Umbauten kaum zu erkennen.

Zwei Strömungen hatten in der Siedlung, die in den 1920er-Jahren entstand, ihre Spuren hinterlassen: der Deutsche Werkbund und später die Bauhaus-Bewegung. Der Werkbund hatte sich mit Begriffen wie Material-, Form- und Werkgerechtigkeit befasst: Form sollte der Funktion folgen. Gleichzeitig ging es um eine Veredelung gewerblicher Arbeit im Zusammenspiel von Kunst, Industrie und Handwerk. Ein bekanntes Werkbund-Projekt war die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart, die 1927 unter der Leitung von Ludwig Mies van der Rohe unter Verwendung experimenteller Materialien entstanden ist.

Stellvertretend für die Bauhaus-Architektur lässt sich das ehemalige Ausstellungs- und Bürogebäude im Hermsdorfer Weg 1 nennen, das von Adolf Meyer entworfen wurde. Meyer wurde 1915 Atelierleiter von Walter Gropius, der ihn 1919 als Lehrer und Meister an das Bauhaus in Weimar, berief. Laut Band 13.1 der bundesdeutschen Denkmaltopographie veranschaulicht der Gildenhaller Bau die klare baukünstlerische Formensprache Meyers, die wesentlich zur Bauhaus-Architektur beitrug.

Wer heute durch die Siedlung läuft, entdeckt zwar noch Hinweisschilder zur Gründungszeit der Siedlung. In der Gestaltung der Häuser verschwindet die Ara aber immer mehr. Das hatte auch der Linken-Abgeordnete Siegfried Wittkopf bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt beklagt. "Das gesamte Gebiet ist für mich eine Art Denkmal. Wir haben es aber nie im Zuge der Stadtsanierung festgezurrt. Daher hat dort jeder gemacht, was er will mit Fenstern, Türen und Fassaden." Das verlorene Gesicht der Siedlung könne möglicherweise auch gar nicht mehr zurückgeholt werden. Dennoch sei es vielleicht ratsam zu schauen, ob sich dort etwas machen lasse, so Wittkopf.

"Wir haben das immer auch mit einer Träne im Augenwinkel beobachtet", bestätigte Krohn die Einschätzung Wittkopfs. Jetzt aber sei es bereits zu spät, um das Antlitz der Siedlung noch mit einer Satzung zu sichern. "Wir hätten damit vor 25 Jahren beginnen müssen. Als Sanierungsgebiet - so wie es im Neuruppiner Stadtkern passiert ist - hätte es aber unsere Kapazitäten gesprengt." Schade sei es aber allemal, dass der Schutz der historischen Siedlung Gildenhall nicht mit der Intensität hatte verfolgt werden können. Das im Nachhinein nachzuholen, sei kaum möglich. Denn laut Krohn ist vom ursprünglichen Zustand mittlerweile "ziemlich viel überformt" worden. So sei es keine Seltenheit, dort beispielsweise Baumarktfenster zu finden oder auch Putz an Häusern, der nicht an den alten Zustand angelehnt ist. Es ist dabei aber mitnichten so, dass jeder in Gildenhall bauen konnte, wie er es gerade vorhatte. Denn es gibt beispielsweise Einzeldenkmäler. Bei vielen Häusern ist aber einfach nicht mehr viel vom Originalzustand übrig. Dementsprechend wenig kann dort noch geschützt werden.

Um die Siedlung weitestgehend zu bewahren, wäre es theoretisch möglich, eine Gestaltungssatzung zu erstellen, die besagt, welche Kriterien bei den von der Straßenseite sichtbaren Elementen zu erfüllen sind. Allerdings gibt es aktuell keine derartigen Pläne in der Verwaltung, wie Krohn feststellt. "Wenn wir jetzt noch etwas machen würden, ginge das nur mit dem Willen der Einwohner. Wir werden nichts gegen deren Willen durchziehen", stellt er eindeutig klar.

Allerdings gibt es auch nicht nur jene Bauherren, die mit Denkmalschutzauflagen auf Kriegsfuß stehen. Daher könnte sich Krohn anstelle des Schutzes per Satzung vorstellen, Hilfe beim freiwilligen Schutz anzubieten. Das könnte entweder in einer Anwohnerversammlung geschehen, bei der sich Interessierte übers Bauen informieren könnten, das im Einklang mit der damaligen Gestaltung steht. Denkbar sei aber auch eine Beratung, die Hausbesitzer in Anspruch nehmen können, bevor sie beispielsweise die Fassade neu gestalten.