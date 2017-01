Umbau, Wiedereröffnung und Einzug

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Geschäft von Blume 2000 in der Lindenallee ist seit wenigen Tagen geschlossen - jedenfalls vorübergehend. Am 10. Februar wird es in neuem Antlitz wieder eröffnet. Der Laden werde durch den Inhaber völlig neu gestaltet, teilt der Vermieter, die BGB-Gesellschaft Tuchen, mit. Momentan ist der Schaufensterbereich abgesperrt, dahinter wird kräftig gearbeitet. Auch der Eingang wird erneuert - natürlich nach Denkmalschutzrichtlinien.