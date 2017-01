Neune fahren zum Landeswettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich wünsche mir sehr, dass ihr Euch untereinander aufmerksam zugehört und kennengelernt habt", sagte Regionalausschussvorsitzende Anke Heinsdorff zur Übergabe der Urkunden. "Freut Euch, dass ihr gemeinsam mit Gleichgesinnten die schönsten Klänge und spannendsten Interpretationen gefunden habt und hört bitte nicht auf, weiter zu suchen!"

Unter den neun Wertungskategorien waren Klavier und Gesang die teilnehmerstärksten. Klavier wird alle drei Jahre ausgeschrieben. So war die Teilnahme für die vielen Musikschüler der Alterskategorie I ihre erste. Unter ihnen war Melina Adam. Die siebenjährige Rathenowerin erlernt ihr Instrument seit zwei Jahren. Mit einem 1. Preis und 22 Punkten holte sie nur einen Punkt weniger als für die Teilnahme am Landeswettbewerb in Cottbus (23. bis 25. März), und dem Mindestalter von zehn Jahren, nötig gewesen wäre. Ihr fünf Jahre älterer Bruder kann bei seiner dritten Wettbewerbsteilnahme und 23 Punkten in diesem Jahr erstmals zum Landeswettbewerb fahren.

Gerade die jüngeren Musikschüler gehen, trotz Aufregung, oft unbefangener an den Wettbewerb heran. So hörten die Jüngeren auch gern ihren Mitschülern bei Wertungsspielen zu. Ältere Schüler könnten dies oft nicht, weil sie sich schon zu sehr "im Tunnel" befinden und sich ständig vergleichen würden, so Anke Heinsdorff.

Über Monate hatten sich die Teilnehmer auf "Jugend musiziert" vorbereitet und darauf konzentriert. Im Auswertungsgespräch durch die Jury wurden Stärken und Potentiale aufgezeigt. "Auch dies gehört zu den Erfahrungen des Wettbewerbs", so Anke Heinsdorff weiter. "Jeder Teilnehmer hat sich aber der riesengroßen Herausforderung gestellt."

Nach dem Vorspiel fielen den Schülern erst einmal alle möglichen Lasten von den Schultern. Andere wiederum bekamen ihre Chance, ihr Können zu zeigen, nicht. So wie die Rathenowerin Zarah-Maureen. Zwei Tage vor dem Wettbewerb rutschte die Pianistin auf Schnee aus und verletzte sich die Hand.

Für die Ensemble-Kategorien, in diesem Jahr Streicher, Bläser und Neue Musik, ist "Jugend musiziert" ein besonderes Erlebnis. Der 15-jährige Lorenz Berbig aus Stechow nahm zum vierten Mal am Wettbewerb teil. In diesem Jahr begleitete er Sänger Theodor Kreis (11) aus Falkensee am Klavier. So wie sie, fanden sich in diesem Jahr mehrere Musikschüler der bis August 2015 in städtischer Trägerschaft befindlichen Musikschule in Rathenow mit denen des Standorts der Musik- und Kunstschule Havelland in Falkensee für den Wettbewerb zusammen.

"Bisher war Jugend musiziert vor allem klassischer Musik vorbehalten", so Anke Heinsdorff. "In diesem Jahr hat sich der Wettbewerb bis auf Landesebene für ein Pilotprojekt geöffnet und die Kategorie Band (Rock/Pop) geschaffen." Die Band "No Silence" unter Leitung von Oleg Belinski an der Musikschule in Rathenow mit Tim Enders, Lea Gumz, Benjamin Scheuschner, Gregor Schlegel, Dejan Andric, Celina Kicinski, Lena Pritzel und Moritz Nützel schaffte es mit 23 Punkten auch nach Cottbus. Nach ihrem Vorspiel im Theatersaal des Kulturzentrums erhielten sie viel Applaus der zahlreichen Zuhörer.

"Das Lob der Gäste für die guten Bedingungen des Wettbewerbs geht vor allem an die vielen ehrenamtlichen Helfer", lobte Anke Heinsdorff. Lehrer der Duncker-Oberschule sammelten Geld und ihre Schüler buken von den gekauften Zutaten Kuchen. Vier Bleche brachten sie zum Buffet.

Insgesamt nahmen 25 Schüler aus dem Westhavelland am Regionalwettbewerb teil. Neun von ihnen fahren zum Landeswettbewerb.

Die westhavelländischen Musikschüler laden zu einem Konzert aller ihrer Preisträger am 11. Februar um 15.00 Uhr in die Alte Mühle am Schwedendamm ein. Alle Ergebnisse und weitere Infos auf www.jumu-brandenburg.de/regionalwettbewerbe/west.