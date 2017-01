Autoschieberprozess dauert bereits zwei Jahre

artikel-ansicht/dg/0/

Der Angeklagte Eugeniusz S. (l.) gilt als einer der Köpfe der Bande, die 135 Autos in Deutschland und 17 in Polen gestohlen haben soll. Außer S. befinden sich alle anderen Tatverdächtigen mittlerweile auf freiem Fuß.

Die ersten Taten liegen inzwischen schon mehr als fünf Jahre zurück. Von Juli 2011 bis August 2012 waren in Brandenburg und Berlin 135 sowie in Polen 17 Autos von einer Bande aus dem Raum Zielona Góra gestohlen worden. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Fällen, in denen deutsche Ermittler häufig nur Tatverdächtige ermitteln können, die sich als kleine Kuriere ausgeben, konnte man diesmal die gesamte Bandenstruktur ermitteln, die vom Diebstahl bis zur Zerlegung der Autos in illegalen Werkstätten und dem Verkauf der Einzelteile auf Märkten im Nachbarland reichte.

Dieser Erfolg gelang dank der Kooperation mit polnischen Kriminalisten und dem Staatsanwalt Slawomir Grabowski, für die im November 2013 erstmals ein grenzüberschreitendes Team gebildet wurde. "Wir hatten Glück, dass die Bande noch existierte, nachdem uns die Bildung des Teams endlich gelungen war", berichtete der Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Helmut Lange, einmal. Der Erfolg stellte seinerzeit eine Art Durchbruch im Kampf gegen Autodiebe dar. Inzwischen konnten bereits zwei weitere gemeinsame Teams (die Fachbezeichnung dafür lautet: "Joint Investigation Team", kurz JIT) für jeweils ein Jahr arbeiten und auch ähnliche Gruppierungen ausheben.

Der große Schönheitsfehler dabei ist freilich, dass von der 2013/2014 ermittelten 22-köpfigen Bande noch niemand rechtskräftig verurteilt wurde. Dabei hatte allein die Übersetzung der mehr als 5000 Seiten umfassenden Ermittlungsakten rund 15000 Euro gekostet.

Doch schon der Prozessauftakt Anfang Februar 2015 misslang, weil nur 17 der 22 Angeklagten erschienen. Weitere Termine platzten, weil der Richter wechselte oder Angeklagte sich krank meldeten. Es war schon ein Höhepunkt, als im Mai 2016 erstmals zwei Mitarbeiter des Brandenburger Landeskriminalamts als Zeugen im Rahmen des Prozesses in Polen aussagten.

Auch die für Donnerstag dieser Woche angesetzte Vernehmung dreier Zeugen, die fast genau am zweiten Jahrestag des Prozessbeginns stattfinden sollte, fiel ins Wasser. "Richter Robert Matysiak hat sich am Mittwoch krank gemeldet", teilte eine Gerichtsmitarbeiterin mit.

Doch Staatsanwalt Grabowski, der ursprünglich wegen der aus seiner Sicht eindeutigen Beweislage auf einen relativ kurzen Prozess gehofft hatte, war trotzdem zu einem Gespräch bereit. "Der Prozess stand schon von Anfang an unter keinem guten Stern. Denn schon kurz nach seinem Auftakt wurde die Strafprozessordnung in unserem Land geändert", erläutert er. Beispielsweise hätten einzelne Aussagen aus der Ermittlungszeit an Bedeutung verloren, weil die Belehrung der Angeklagten über ihre Rechte verändert wurde.

"Eine ganze Reihe der Angeklagten hat sich zudem in parallelen Verfahren zu anderen Straftaten zu verantworten und wieder andere meldeten sich oft krank. Und weil deutsche Behörden gegen einen der Angeklagten wegen anderer Delikte einen Europäischen Haftbefehl beantragt haben, versuchen er und seine Verteidiger das hiesige Verfahren in die Länge zu ziehen. Denn so lange bei uns kein Urteil fällt, kann der Mann nicht ausgeliefert werden."

Die Tatsache, dass nur ein einzelner Richter und keine Kammer das Verfahren führt, läge wiederum darin begründet, dass Autodiebstähle nicht als Gewaltverbrechen, sondern als gewöhnliche Straftaten gelten. Von den ursprünglichen vier Angeklagten, die zum Auftakt des Prozesses in Untersuchungshaft saßen, befindet sich inzwischen nur noch einer im Gefängnis.

Trotzdem rechnet Grabowski damit, "dass im Frühjahr endlich der Tag kommen wird, an dem zumindest einige der Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden". Da Diebstähle nach polnischem Recht erst frühestens nach zehn Jahren verjähren, könnten die Angeklagten jedenfalls nicht auf diese Regelung hoffen.

Trotz all dieser Probleme hebt Grabowski hervor, dass sich "die Zusammenarbeit mit unseren Brandenburger Kollegen seit dem ersten gemeinsamen Team stark verbessert hat". Mit seinen Kollegen aus Frankfurt (Oder) stehe er praktisch ständig in Verbindung. Bereits vor einigen Monaten sei dadurch auch ein Schlag gegen eine Bande gelungen, die bundesweit Solarmodule gestohlen hatte. "Auch gegen eine neue Tätergruppierung aus Zielona Góra, die sich auf den Diebstahl von VW-Fahrzeugen spezialisiert hat, verdichten sich die Hinweise", verrät er. Eventuell werde dazu ein weiteres Ermittlerteam mit Brandenburgern gebildet.