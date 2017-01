Sport wichtiger als Bilanzen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Zahl ist unwirklich. 3,24 Milliarden Euro setzten die 18 Clubs der Fußball-Bundesliga in der vergangenen Saison um und machten immerhin einen Gewinn von 206 Millionen. Tendenz steigend, denn erst ab der kommenden Spielzeit wirkt sich der neue Fernsehvertrag aus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547600/

Mit Fußball lässt sich viel Geld verdienen. Längst sind die Clubs mittelständische Unternehmen mit Geschäftsstellen, die zahlreiche Arbeitsplätze schaffen. Die Erstliga-Spieler kassieren mittlerweile im Schnitt 1,9 Millionen Euro, manche sogar schon achtstellige Summen im Jahr.

So wichtig das Geldverdienen auch im internationalen Wettbewerb ist - die Clubs sind gut beraten, nicht jedem Euro hinterherzurennen. Denn was den zahlenden Kunden interessiert, sind nicht Bilanzen, sondern spannender Sport. Schon jetzt leiden viele an Spieltagen mit fünf verschiedenen Anstoßzeiten. Dem Wettbewerb ist es auch nicht dienlich, wenn mit dem ungefährdeten Krösus Bayern München der Meister praktisch schon vor der Saison feststeht.

Es wird spannend sein zu sehen, wie die Clubs ihr vieles Geld einsetzen. Schon Trainer-Legende Otto Rehhagel sagte, dass Geld keine Tore schießt. Eine Erkenntnis, die der abgestürzte Hamburger SV leidvoll bestätigen wird.