Mobilität, Unfälle und das Alter

(MOZ) In einem Flächenland, das sich an der Peripherie entvölkert und dort immer weniger öffentlichen Nahverkehr leistet, ist das Auto eine Grundvoraussetzung für Mobilität. Einkäufe, Restaurant- oder Arztbesuche lassen sich häufig nur so in einem überschaubaren Zeitaufwand realisieren. Kein Wunder, dass immer mehr junge Leute immer früher ans Lenkrad wollen. Und dass immer mehr Senioren immer länger hinter dem Lenkrad bleiben wollen.

Aber das Ganze hat eine Kehrseite. Die Beteiligung der über 65-Jährigen am Unfallgeschehen steigt. Und zwar deutlicher als ihr Anteil an der Bevölkerung. Keine Frage: Noch immer sind es vor allem junge Männer, die die Straßen unsicher machen. Aber die Älteren holen auf. Dabei fallen Senioren nicht durch Rasen auf. Sie haben Probleme mit Vorfahrt und Abstand, können Wildunfällen schlechter aus dem Weg gehen. Und viel zu häufig fehlt die Einsicht, dass sich 50 Jahre unfallfreies Fahren nicht automatisch bis in alle Ewigkeit verlängern. Und dass man seine Fähigkeiten trainieren muss, zudem Sehtests sinnvoll sind. Bei so manchem Älteren wächst zwar die Einsicht, wie die Präventionsangebote zeigen. Um jedoch alle zu erreichen, müsste der Gesetzgeber eingreifen, wie das jetzt anlässlich des Verkehrsgerichtstages wieder gefordert wurde. Was der Bund aber angesichts der immer älteren Wählerschaft und der schwierigen Frage, ab welchem Alter und in welchen Abständen Tests der Fahrtauglichkeit angebracht sind, scheut. Sinnvoll ist das Anliegen trotzdem.

Neuerungen bei der anderen Risikogruppe, den ganz jungen Fahrern, haben jedenfalls bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt. Das begleitete Fahren mit 17, ebenfalls einst vom Verkehrsgerichtstag ins Spiel gebracht, erwies sich als Erfolg. Die Fälle, in denen seit Einführung des Führerscheins mit 17 in Brandenburg im Jahr 2006 die Fahrerlaubnis wieder entzogen werden musste, sind sehr selten. Die Zahl der Unfälle junger Autofahrer nahm dagegen deutlich ab.

Unsicherheit am Lenkrad durch einen aufmerksamen Beifahrer entgegenzuwirken, dürfte nicht nur für junge Leute sinnvoll sein. So lange es keine verbindlichen Regelungen für ältere Fahrzeugführer gibt, kann man ja in Familien begleitetes Fahren ab 70 praktizieren - und sich ab und an neben den Vater oder die Großmutter setzen. Das wird nicht immer dem Familienfrieden nützen - der Verkehrssicherheit aber bestimmt.