Zweiter Aufstieg in Folge winkt

Die Volleyballmannschaft des VSB offensiv Eisenhüttenstadt steht vor ihrem zweiten Aufstieg in Folge. Das Team um die beiden Spielertrainerinnen Nicole Heinrich-Rüdiger und Tina Juderjahn führt in der Landesliga Süd die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an.

Zuletzt hatte sich der Aufsteiger zu Hause gegen das erfahrene Team der BSG Stahl Eisenhüttenstadt mit 3:0 durchgesetzt. Lediglich fünf Spieltage stehen noch an. Während die punktgleichen Dritten aus Frankfurt und Wildau bereits einen nicht mehr aufholbaren Rückstand aufweisen, hat der einzig noch verbliebene Verfolger BSG Stahl bereits seit Jahren wenig Lust, mit seinen bereits in die Jahre gekommenen Frauen in die höchste Liga des Landesverbandes, die Brandenburgliga, aufzusteigen.

Anders hingegen das Frauen-team des VSB offensiv. Lediglich die Regionalliga-erfahrene Nicole Heinrich-Rüdiger (Außenangreiferin) hat die 30 überschritten, die ebenfalls Regionalliga-erfahrene Tina Juderjahn (27/Mittelblockerin) ist nahe dran. Alle anderen Spielerinnen sind teilweise weit unter 20 und in der Regel noch Schülerinnen und sind längst noch nicht am Ende ihrer Entwicklung. Viele von ihnen trainiert Nicole Heinrich-Rüdiger seit der Kindheit.

Als VSB offensiv III hatte vor knapp zwei Jahren diese Mannschaft noch in der Landesklasse gespielt. Vor der vergangenen Saison waren aus dem aus der Brandenburgliga abgemeldeten 1. Team neben Juderjahn und Heinrich-Rüdiger noch Diagonalangreiferin Anika Masser und die vor dieser Saison zum Kapitän gewählte Zuspielerin Mandy Tappert hinzugestoßen.

Zwar bot laut Trainerin Nicole Heinrich-Rüdiger die junge Mannschaft von Beginn an spielerisch den besten Volleyball, doch wirkte die Mannschaft in entscheidenden Momenten mitunter etwas unerfahren. So führten zunächst die Red Cocks aus Frankfurt und das überwiegend mit erfahrenen Spielerinnen agierende 1. Team des VSB offensiv die Tabelle an. So unterlag die 2. Mannschaft zu Saisonbeginn zu Hause den Red Cocks mit 2:3 und verlor in Spremberg gar mit 0:3.

Den ersten Meilenstein zum möglichen und angestrebten Aufstieg setzte das junge Team zum Jahreswechsel mit dem 3:0 gegen die 1. VSB-Mannschaft und mit dem Sieg im Tiebreak zu Hause gegen Spremberg. Als der VSB II dann auch noch auswärts die Red Cocks im Tiebreak besiegte, war das aufstrebende Team wieder mitten drin im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze in der Landesklasse Süd. Ihre Nervenstärke bewiesen die jungen Spielerinnen dann auch mit dem 3:2 in Spremberg und dem 3:1 gegen das eigene erste Team und einem erneuten Sieg im Tiebreak bei den Red Cocks.

Damit hatte das zweite Team des VSB die entscheidenden Duelle für sich entschieden und lag im Gesamtklassement zwei Zähler hinter Staffelsieger Red Cocks. Das erste VSB-Team war zwar mit der Zweiten punktgleich, doch entschied die Anzahl der Siege (25:23) zugunsten der Jugend. Da hatte für die VSB II-Mannschaft auch das Glück eine Rolle gespielt, denn am abschließenden Spieltag hatte der VSB I gegen die bereits als Aufsteiger feststehenden Red Cocks schon mit 2:0 geführt, dann jedoch noch zwei Sätze abgegeben. Somit hatte die Erste anstatt der drei möglichen Zähler für die Tabelle nur zwei eingespielt und damit den Aufstieg verschenkt. Zeitgleich hatte der VSB II mit dem 3:0 in Döbern gegen den HSV Cottbus II die maximale Anzahl an Pluspunkten herausgeholt und so nach Punkten den Gleichstand erreicht. Perspektivisch dürfte für den Verein ohnehin der Aufstieg seiner jüngeren zweiten Mannschaft die bessere Variante gewesen sein. Denn eine Vielzahl dieser Spielerinnen - die sich als "BALLabellas" bezeichnen - agierte auch in den Nachwuchs-Mannschaften des VSB sehr erfolgreich. Insgesamt sind das 20 Spielerinnen, von denen 17 zwischen 18 und zwölf Lenze zählen. So wurde das Team der U20 zweimal in Folge Vierter der Landesmeisterschaft sowie die U18 einmal Fünfte und Sechste. Das Team der U13 belegte im Jahr 2016 sogar den 2. Platz bei den Nordostdeutschen Meisterschaften.