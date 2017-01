artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Die Geflügelpest beschäftigt den Cottbuser Tierpark länger als bislang gedacht. Nach der Infektion dreier Enten mit dem H5N8-Virus vor rund anderthalb Wochen seien bei Untersuchungen weitere Infektionen festgestellt worden, teilte der Landkreis Spree-Neiße am Donnerstag mit. Der Tierpark bleibt bis zum 18. Februar geschlossen. Um wie viele und welche Tiere es sich bei den neuen Fällen handelt, blieb zunächst unklar. Eine Tötung des Tierbestandes im Park wegen der Geflügelpest sei gegenwärtig weiter nicht vorgesehen.

Bei den ersten drei Geflügelpest-Fällen handelte es sich um zwei Wildvögel, die von außen kamen, sowie eine Ente, die schon länger zum Tierparkbestand gehörte. Die toten Tiere waren an einem Teich entdeckt worden.

Die Vorsichtsmaßnahmen in dem Sperrbezirk und dem größeren Beobachtungsgebiet rund um den Tierpark sind inzwischen erhöht worden, wie es weiter hieß. Hunde- und Katzenbesitzer müssen demnach sicherstellen, dass ihre Tiere nicht frei in den Bereichen herumlaufen. Damit soll verhindert werden, dass sie mit Kadavern von Wildvögeln in Kontakt kommen.