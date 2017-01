artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Mathias Techen, Leiter des Bürgeramts in Falkensee, ist am Mittwoch während der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einstimmig für die laufende Kommunalwahlperiode zum Wahlleiter der Stadt Falkensee berufen worden. Er tritt damit die Nachfolge von Sebastian Pioch an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hatte.