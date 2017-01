Riesenjubel bei Storkower C-Juniorinnen

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Riesen-Erfolg für die Fußball-C-Juniorinnen des Storkower SC: Durch ein 4:0 im Finale über den 1. FFC Turbine Potsdam gewannen die Schützlinge von Trainer Joachim Gerlach in der heimischen Softline-Arena den Landesmeistertitel im Futsal, qualifizierten sie damit zugleich für die NOFV-Hallenmeisterschaften am 25. Februar in Sandersdorf/Sachsen-Anhalt.