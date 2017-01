Polizeibericht Bernau vom 26.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547613/

Schwanebeck. Bei einem Unfall in Schwanebeck ist am Mittwochabend eine Frau verletzt worden. Sie war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Toyota auf der Kreuzung B2/Birkholzer Straße mit einem VW Transporter zusammengestoßen. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Alarmanlagevertreibt Einbrecher

Ahrensfelde. Von der Alarmanlage eines Wohnhauses in der Bergstraße in Ahrensfelde sind zwei Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag vertrieben worden. Sie hatten gegen 4 Uhr versucht, über die Terrassentür in die Wohnräume zu gelangen. Der Alarm weckte die Bewohner, die Einbrecher rannten weg. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Mit Enkeltrickgescheitert

Birkenhöhe. In der Region häufen sich Anzeigen wegen Betrugsversuchen mit dem sogenannten Enkeltrick. Diesesmal erhielt eine Frau in der Rotdornstraße in Birkenhöhe einen Anruf von einer angeblichen Nichte, die Geldsorgen vortäuschte. Beide vereinbarten sogar einen Übergabetermin für die fünfstellige Summe. Die Frau aus Birkenhöhe hatte allerdings den Betrugsversuch durchschaut und meldete sich bei der Polizei.

Im Schlafbestohlen

Ahrensfelde. Die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der Fliederstraße in Ahrensfelde ist in der Nacht zum Donnerstag während des Schlafes von Einbrechern bestohlen worden. Die Eindringlinge griffen sich Bargeld aus einem Portmonee und ein Tablet-PC und verschwanden. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Berlin: Auf der Karl-Marx-Straße muss zwischen der Werbellinstraße und Silbersteinstraße eine Umleitung eingerichtet werden. Die Ursache ist eine Baustelle, dienoch bis Ende Juni bestehen bleibt. Aufgrund dieser Eingriffe in den Verkehr kommt es dort zum Stau.

Verkehrstipp