Klage gegen Abriss der Schlosspark-Schule?

Der Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) sieht nun zwei Möglichkeiten für die Stadt: "Entweder sie geht juristisch gegen die Ablehnung vor oder sie forciert die Pläne für einen Ersatzneubau." Das beschlossene Konzept hätte ohnehin nur eine Zwischennutzung bis 2030 und danach einen Ersatzbau vorgesehen. Ein teurer Umbau des Schuhkartons für eine Dauernutzung, wie ursprünglich von der Stadtverwaltung vorgesehen, sei "teurer Unsinn", der "glücklicherweise nicht mit dem Landkreis" zu machen sei, so Klemp.

Der Bürgermeisterkandidat der Linken, Enrico Rossius, verteidigte den von CDU, Linken und Grünen gefassten Mehrheitsbeschluss. Dieser hätte nämlich eine sofortige Weiternutzung des Gebäudes als Grundschule vorgesehen, statt dort zunächst eine Kita und ab 2022 wieder eine Grundsschule unterzubringen. Von Bedenken des Bürgermeisters habe er nichts gehört, sagte Rossius, der Hans-Joachim Laesicke (SPD) vorwarf, ein "falsches Spiel" zu spielen sowie eine teure Privatschule im Schlosspark etablieren zu wollen. Rossius fragte, ob unliebsame Beschlüsse der Stadtverordneten sabotiert werden sollten.

Henry Risse freut sich, dass der Altbau im Park verschwinden soll. Der Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung schreibt auf Facebook: "An diesem schönen Ort am Schlossteich hätte schon zur Landesgartenschau etwas sehr viel Schöneres entstehen können. Alle Besucher mussten Umwege um die hässliche Schachtel machen. Ich hoffe nicht, dass die Leute, die damals dieses hässliche Ding vehement verteidigt haben, jetzt Beifall klatschen."

Der Landkreis will, dass der Schuhkarton aus dem denkmalgeschützten Schlosspark, der als ältester in der Mark Brandenburg gilt, verschwinden muss. Der Kreis hatte 1992, 2003 und 2014 befristete Genehmigungen zur Weiternutzung des Gebäudes als Schule erteilt. Eine Verlängerung der zuletzt bis 2016 verlängerten Frist bis 2030 widerspreche dem "denkmalschutzrechtlichen Ansinnen", teilte die Kreisverwaltung mit. Aus diesem Grund könne einer Verlängerung der Nutzungsdauer über das Jahr 2021 nicht entsprochen werden. Die Stadt könnte das Gebäude also vorübergehend als Schule weiternutzen. Ein Umbau zur Kita für eine nur dreijährige Nutzung würde sich kaum lohnen.