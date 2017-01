Spatenstich für Seniorenresidenz

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Um 13 Uhr knallten am Donnerstag die Sektkorken auf dem Berliner Platz in Woltersdorf, dann erfolgte der Spatenstich für die dort geplante Seniorenresidenz. Bis Mitte 2018 lässt die Alexa Seniorendienste GmbH aus Berlin hier ein Haus mit 122 Pflegeplätzen errichten.

In großer Runde: Mit dabei beim Spatenstich waren unter anderem Gemeindevertreter Sebastian Meskes (l.), Alexa-Chef Harald Berghoff (3.v.l.) und Hannelore Taubert vom Seniorenbeirat (r.). © MOZ

"Wir haben festgestellt, dass der Bedarf für unser Angebot in Woltersdorf hoch ist", erklärte Klaus Berger, Geschäftsführer der Alexa Seniorendienste, einen der Beweggründe, in dem Ort zu bauen. "Ein anderer ist die geografische Lage nahe Berlin", wie sein Geschäftsführerkollege Harald Berghoff sagte. "Wir wollen hier ein Zuhause für Senioren schaffen, wo sie gepflegt werden und sich so wohlfühlen, dass sie diese Phase ihres Lebens als schön empfinden", sagte Berghoff.

Umgesetzt wird das Vorhaben von der eigens dafür gegründeten KT Projekt Woltersdorf GmbH & Co KG und der Toepel Bauunternehmung GmbH, die als Bauträger und Generalunternehmer fungieren und beide in Magdeburg sitzen. "Es ist das dritte Bauvorhaben, das wir mit Alexa umsetzen. Wir sind ein eingespieltes Team", sagte Detlef Kling, Geschäftsführer des Bauträgers. Erfreut über den Bau zeigte sich die Vorsitzende des Woltersdorfer Seniorenbeirates, Hannelore Taubert. "Es ist schön, dass Woltersdorfer Rentner dadurch die Möglichkeit haben, in ihrem Ort zu bleiben", sagte sie. Als positiver Nebeneffekt stiegen dadurch die Einwohnerzahl und Schlüsselzuweisungen für Woltersdorf, da die meisten Senioren Häuser hätten, die dann Familien nutzen könnten. "Da zieht einer aus und vier oder fünf ziehen ein", erklärte Hannelore Taubert.

Mit dem Seniorenheim entstehen nicht nur 122 in Einzelzimmern untergebrachte vollstationäre Pflege-, sondern auch 80 Arbeitsplätze. Interessenten können sich jeweils per E-Mail unter info@alexa-seniorendienste.de registrieren und werden dann über alle weiteren Schritte informiert.