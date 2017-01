Bürgermeister stimmt gegen Hauptsatzung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547619/

Regelungen zu Interessenvertretungen anderer Gruppen, etwa Seniorenbeiräten, müssen zwingend in der Hauptsatzung einer Gemeinde verankert werden. So sieht es die Kommunalverfassung vor. Die Regelung in einer separaten Satzung - wie bisher in Falkensee üblich - war deshalb aufzuheben.

Gleichzeitig war auch die Wahlordnung für den Seniorenbeirat aufzuheben und die Hauptsatzung entsprechend neu zu fassen. In dieser sind künftig unter § 4a alle Regelungen zum Seniorenbeirat zu finden.

"Wir sind in die Erarbeitung der Beschlussvorlagen einbezogen worden und halten das für die günstigste Lösung. Andererseits waren die Mitglieder des Seniorenbeirats entsetzt darüber, dass wir künftig nur noch auf vorliegende Beschlüsse reagieren, aber keinen Einfluss mehr ausüben können. Das ist uns einfach zu wenig", konstatierte Dr. Margot Kleinert als Vorsitzende des Gremiums am Mittwoch.

Insbesondere in den Fraktionen Grüne/ABü und den Linken wurde indes der Wunsch nach einer Änderung der Kommunalverfassung laut, um den bisherigen Zustand beibehalten zu können. "Ich finde die Lösung akzeptabel, werde mich aber für eine Änderung der Kommunalverfassung einsetzen. Wir sind schließlich seit Jahren hochzufrieden mit der Arbeit und dem Vorgehen des Seniorenbeirats", befand Ursula Nonnemacher (Grüne/ABü).

Ein von Heidemarie Hinkel (Linke) vorgelegter Änderungsantrag ihrer Fraktion hatte allerdings keinen Erfolg. Er zielte darauf ab, eine Ausweitung der Befugnisse für den Seniorenbeirat über eine veränderte Formulierung des Passus in der Hauptsatzung festzulegen. "Wenn wir wiederum von der Kommunalverfassung abweichen, gibt es womöglich erneut Beanstandungen", hatte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) zu bedenken gegeben.

Von der Notwendigkeit einer Änderung der Hauptsatzung überzeugen konnte indes die Fraktion Grüne/ABü. Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher plädierte dafür, die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten noch umfassender in die Hauptsatzung aufzunehmen. Der Antrag hatte Erfolg, wenngleich Bürgermeister Heiko Müller (SPD) warnte: "Das hilft niemandem. Die bürokratischen Abläufe würden sich massiv verzögern und verteuern, die Gleichstellungsbeauftragte käme in eine Zwangssituation!"

Letztlich wurde die Hauptsatzung mit einer Gegenstimme - nämlich der des Bürgermeisters - mehrheitlich beschlossen.