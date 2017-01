Lindemann ab 9. Februar neuer Landrat

artikel-ansicht/dg/0/

Das Interesse an der Wahl des neuen Landrates war sehr groß. Bis in die obersten Ränge des Atriums im Landratsamt saßen die Gäste. Dabei wurde von Beobachtern der Überraschungseffekt als sehr gering eingeschätzt. Nach Absprachen zwischen Fraktionen im Vorfeld der Wahlsitzung des Kreistages am Mittwochabend war fest mit dem Ergebnis gerechnet worden, das dann Franz Berger, Vorsitzender des Kreistages, gleich nach dem ersten Wahlgang bekanntgab: Für Rolf Lindemann votierten 36 der 46 anwesenden Mitglieder des Kreistages.

Dabei war das Bewerberfeld für den obersten Verwaltungsbeamten im Landkreis groß, ebenso vielfältig waren die Motivationen der Bewerber. "Ich will mich beruflich weiterentwickeln", sagte etwa der 31-jährige Marc Balke aus Treplin in der fünfminütigen Vorstellungsrunde, die jedem Kandidaten zustand. Bisher arbeite er im Landesbetrieb für Straßenwesen. Andrea Hildebrand erklärte, sie ziehe es zurück in die Heimat, irritierte allerdings mit der Aussage, dass sie den Landkreis mit seinem Spreewald attraktiver machen wolle.

Rainer Koch aus Berlin, gelernter KFZ-Mechaniker und Geschäftsführer eines Transportunternehmens, suchte die neue Herausforderung, den Landkreis weiterzuentwickeln. Frank Dahmen aus Grünheide und Thomas Rein aus Eisenhüttenstadt verwiesen auf ihre Verwaltungserfahrung als Kämmerer von Frankfurt beziehungsweise als Bauamtsleiter in Eisenhüttenstadt.

Wobei es auch Bewerber gab, die mangelnde Verwaltungserfahrung nicht unbedingt als Nachteil sahen. "Verwaltungserfahrung reicht nicht aus. Die Bürger wünschen sich jemanden mit Erfahrungen aus der Realwirtschaft", betonte Jan Lesniak aus Potsdam, der ein Planungsbüro leitet. Ähnlich äußerte sich Matthias Rudolph, Stadtverordneter in Fürstenwalde. Auch Quereinsteigern solle ein Chance gegeben werden, sagte der ausgebildete Bankkaufmann. Er wolle sein Know-how einbringen. Der Landkreis benötige einen Generationenwechsel hob Christine Kohls hervor, die derzeit in Kleinmachnow wohnt, aber im Landkreis groß geworden ist.

Die Nachfragen der Kreistagsabgeordneten auf die kurzen Statements waren eher spärlich. Philip Zeschmann, Chef der Fraktion Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler, interessierte sich vor allem für die Meinungen zur Kreisgebietsreform. Das Meinungsspektrum war breit. "Ich lehne die Kreisgebietsreform ab", sagte Matthias Rudolph eindeutig. Skeptisch zeigte sich Thomas Rein, der die Schwierigkeiten miterlebt hat, als die kreisfreie Stadt Eisenhüttenstadt in den Landkreis integriert wurde. Positive Aspekte konnte dem Vorhaben Henrik Greisner aus Berlin abgewinnen, der in der Filmindustrie arbeitet.

Ein Thema, das mehrmals angesprochen wurde, waren die gescheiterten Direktwahlen des Landrates, die schließlich mangels Wahlbeteiligung zu keinem Ergebnis geführt haben. Kritik übte Frank Dahmen. Als er noch in Erkner gewohnt habe, habe er den amtierenden Landrat nicht einmal gesehen. Er forderte, dass der Landrat mehr Politiker sein müsse.

Aus dem breiten Bewerberfeld - 16 hatten ihre Unterlagen eingereicht, fünf waren nicht nach Beeskow gekommen beziehungsweise hatte einer seine Bewerbung zurückgezogen - wurden schließlich von den Fraktionen drei Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen: Rolf Lindemann, der derzeitige Sozialdezernent des Landkreises, Matthias Rudolph sowie Christine Kohls. Welche Fraktion wen vorgeschlagen hat, wollte Franz Berger nicht sagen. Man habe Vertraulichkeit vereinbart. Bekannt ist, dass das Bündnis der Fraktionen CDU, SPD und B-J-A/FDP/BVFO Rolf Lindemann unterstützt. Selbst die Fraktion Bündnis/Die Grünen und Piraten unterstützte Lindemann: "Mit Lindemann zieht nun eine neue konstruktive Arbeitsweise in die Kreisverwaltung ein. Die Zeiten, in denen Bürgerinitiativen diskreditiert werden, gehören hoffentlich der Vergangenheit an", sagte Fraktionschefin Sabine Niels in einer Pressemitteilung. Lediglich Erich Opitz von der Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder bekannte, Christine Kohls vorgeschlagen zu haben. Sie erhielt sieben Stimmen, Rudolph drei, Rolf Lindemann 36.

Lindemann deutete in seiner Bewerbungsrede schon an, als Landrat neue Akzente setzen zu wollen. Er sei eine integrative Persönlichkeit, sagte der 59-Jährige, dessen Denken sich am Sozialen und an der Gerechtigkeit orientiert. Neben der Aufgabe als Leiter der Verwaltung mit 1200 Mitarbeitern sieht er sich auch als Repräsentant der Region.