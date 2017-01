Verhandlungen zu Finowkanal

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) 2017 wird das Jahr der Entscheidung am Finowkanal. Übernehmen die Anrainer-Kommunen die zwölf Schleusen an der historischen Wasserstraße? Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP), der mit dem Bund über den möglichen Wechsel verhandelt, sieht dafür gute Chancen. Während des jüngsten Gesprächs habe der Bund Zustimmung zum Vorschlag der Gemeinden signalisiert. Demnach würde Berlin 50 Prozent der Sanierungskosten für die Schleusen tragen und in Vorleistung gehen. Anfang April treffen sich die Parteien erneut.