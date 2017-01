Von der Kühlzelle zur Heimatstube

artikel-ansicht/dg/0/

Trebus (MOZ) Beim Neujahrsempfang der Stadt Fürstenwalde im Trebuser Restaurant "Seeblick" hatte Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst die Gäste aufgefordert, ordentlich zu trinken, da der Erlös in den Aufbau der Heimatstube im Ortsteil Trebus fließe. Einige Gäste kamen der Bitte nach. "Der Umsatz lag bei gut 1000 Euro", teilt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mit. Abzüglich des Materialeinsatzes erhalte der Ortsbeirat 650 Euro von Restaurant-Chef Lutz König. "Die Stadt zahlt 500 Euro für die Getränke, der Rest sind Trinkgelder", erklärt König.

Die Heimatstube soll in Küche, Kühlzelle und Büro-Räumen der ehemaligen Landfleischerei entstehen. Das Gebäude gehört Günter Wehr, der auf dem Nachbargrundstück mit seinem Verein IFA-Freunde bereits DDR-Alltagskultur und Fahrzeuge zeigt.

Es steht seit Jahren leer. In den vorderen Teil zieht nun die ethnologische Sammlung von Friedel und Hannelore Schneider aus Beerfelde ein, in den hinteren die Heimatstube. Bevor historische Möbel, Landkarten, Bilder und mehr ausgestellt werden können, gibt es viel Arbeit. Noch ragen große Metallteile in den Raum, hängt die Deckenverkleidung lose herab, lagern fünf Tonnen Bücher auf dem Boden.

5000 bis 10 000 Euro werde der Umbau kosten, wenn viel Eigenleistung erbracht werde, schätzt Wehr. Zunächst müsse ein Bauantrag gestellt werden. Dem 61-jährigen Fahrschullehrer kam die Idee zur Heimatstube, "weil alle viel Material haben". Einiges sei bei der 750-Jahr-Feier gezeigt worden, erinnert Ortsvorsteherin Sandra Dorsch.

Ein Ausstellungskonzept gebe es noch nicht, sagt Monika Fiedler vom Ortsbeirat. Kommende Woche gebe es dazu ein Treffen mit Fürstenwaldes Museumsleiter Guido Strohfeldt. Sie könne sich zum Beispiel vorstellen, Kopien historischer Karten von Trebus zu zeigen, deren Originale im Museum liegen, so Fiedler. Wer bei der Einrichtung helfen will, kann sich wenden an Günter Wehr, Tel. 0173 6043091.