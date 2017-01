Gelingt Coup in der Hauptstadt?

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Wenn die Handballerinnen des HC Angermünde am Sonnabend bei Tabellenführer VfV Spandau in der Ostsee-Spree-Oberliga antreten, liegt ein Fehlstart ins Jahr hinter ihnen. Zuletzt gab es gegen den direkten Konkurrenten HSG Neukölln mit 19:24 die zweite Niederlage im Kalenderjahr. Gelingt jetzt die Überraschung?

Erzielte einige Treffer: Gegen die HSG Neukölln agierte Tina Lupa mehrfach erfolgreich über die Rechtsaußenposition. Wie wird es nun beim Tabellenführer VfV Spandau (Foto aus dem Hinspiel in Angermünde) am Sonnabend in Berlin klappen?

Nachdem es nach der Heimniederlage gegen Aufsteiger TSV Rudow deutliche Kritik des Trainergespanns bezüglich Körpersprache und Einstellung hagelte, waren die Spielerinnen bei den Neuköllnerinnen sichtlich bemüht, wieder ihr altes "Gesicht" aufzulegen und erfolgreich zu sein. Mit Karolin Köder und Maren Kühn waren auch wieder zwei zuletzt vermisste Routiniers an Bord. Leider musste der HCA jedoch kurzfristig wieder auf eine Stammkraft (Eileen Reinicke) verzichten.

Mit Tina Lupa in der Start-Sieben auf Rechtsaußen wollte der Gast gerade im Positionsangriff ein Zeichen setzen, denn in früheren Begegnungen beider Mannschaften war Lupa wiederholt von dieser Seite erfolgreich. Die HSG Neukölln überraschte die HCA-Damen ihrerseits mit ungewohnt defensiver Abwehrvariante. So begann die Partie zäh. Wenige zwingende Aktionen auf beiden Seiten führten zu einer torarmen Anfangsviertelstunde. Der Plan der HCA-Damen ging jedoch insofern auf, dass sich gerade Lupa immer wieder durchsetzte und so den ein oder anderen Treffer markierte.

Bis zum 9:9-Halbzeitstand gelang es den Uckermärkerinnen dann, sehr variabel abzuschließen und recht unberechenbar zu agieren. Von jeder Position gelangen erfolgreiche Würfe, eine aggressive Deckungsarbeit ermöglichte Tempogegenstöße. Insgesamt fielen jedoch im ersten Durchgang eindeutig zu wenig Gäste-Tore. Entweder haperte es an der nötigen Präzision, an unvorbereitet frühen Würfen oder am Blick für die besser postierte Mitspielerin - im Moment zieht sich dies leider wie ein roter Faden durch das Angriffsspiel der Angermünderinnen.

Betrachtet man die Leistung jedoch im Vergleich zum Spiel gegen den TSV Rudow, war eine klare Steigerung auf allen Angriffspositionen zu erkennen.

Zum Ende der ersten Hälfte mussten die Gäste das ein oder andere Mal in Unterzahl agieren, da man auf die variabel ausgespielten Auslöse-Handlungen des Gegners oft ein wenig zu spät reagierte. Mit dem 9:9 ging es jedoch zuversichtlich in die Kabine. Hier wurde vor allem die eigene Angriffsleistung thematisiert. Spielerinnen und Trainer waren sich einig, dass bei jeder Akteurin noch Luft nach oben war, um die so wichtigen zwei Zähler einzufahren.

Halbzeit zwei begann vielversprechend, obwohl der HCA zunächst in Unterzahl spielte. Die Zeitstrafe überstand man unbeschadet und ging in der Folge mit 15:13 in Führung. Zwar musste sich der HCA im Angriff jedes Tor weiter hart erkämpfen, jedoch spürten nun alle, dass der Auswärtssieg im Bereich des Möglichen war. Weiterhin aber wechselte die Führung hin und her - trotz des vielversprechenden Zwischenspurts geriet der HCA erneut durch unzureichende Angriffe ins Hintertreffen (15:17). Nach einer Auszeit begann die spielentscheidende Phase.

Stabil zeigte sich der Gast leider nur in der Defensive. Viermal hintereinander erkämpfte sich der HCA den Ball und scheiterte in der Folge genauso oft im Angriff. Allein drei vergebene "Hundertprozentige" (Kompliment auch an die HSG-Torhüterin) rückten den manchmal so wichtigen psychologischen Vorteil auf die Seite der Berliner. So konnten sie den Vorsprung bis in die Schlussphase retten - auch eine offensive HCA-Deckung brachte keine Wende mehr. Am Ende hatte der Gastgeber vielleicht etwas zu hoch, aber nicht unverdient gewonnen.