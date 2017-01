Am liebsten Brummis raus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547628/

Schwedt will den Verkehrslärm in der Innenstadt verringern. Dort donnern Laster über die Lindenallee und die Berliner Straße in Richtung Grenzübergang oder von der Grenze durch die Stadt.Die Straße ist die B 166. Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl will versuchen, den Lkw-Verkehr über den Grenzübergang zu verbieten. Doch welche Wege würden die Brummifahrer dann wählen?

Viele steuerten vermutlich die Grenzübergänge Rosow und Mescherin an. Und die sind nur quer durch die Stadt Gartz zu erreichen.

Als nicht gerade passend bezeichnet der Gartzer Bürgermeister Burkhard Fleischmann die Pläne Schwedts. "Durch den nicht realisierbaren Neubau eines Grenzübergangs nach Polen soll es durch verkehrsrechtliche Anordnungen zu einem Fahrverbot in Schwedt für Laster über 7,5 Tonnen kommen. Dagegen spreche ich mich im Sinne unserer Bürger aus. Richtiger wäre es doch, dass sich betroffene Gemeinden an einem Tisch zu diesem Problem austauschen. Gedanken, den Schwerlastverkehr um die Stadt Schwedt zu verlegen und eine Verbindung nach Polen zu schaffen, gibt es dort seit 25 Jahren. Die Problematik Lkw-Verkehr auf Bundesstraßen wird 2018 ohnehin ein Thema, nämlich mit der Einführung der Maut. Warum also jetzt dieser Vorstoß, der den Ausweichverkehr unter anderem auf Gartz umleiten würde?" Die Idee "alle an einen Tisch" befürwortet auch Tantows Bürgermeister Andreas Meincke. Horst Wetzel ist Gartzer. Er sieht nicht nur die steigende Lärmbelästigung für seine Stadt, sondern beklagt fehlende Radwege. Bei noch mehr Lkw befürchtet er noch größere Gefahren für Radler entlang der B 2.

Anwohnerin Annelene Smend sagt, sie sei glücklicherweise nicht so lärmempfindlich. "Aber Tatsache ist, dass Laster die B 2 durch Gartz nutzen, weil sie die Autobahnmaut umgehen wollen. So viele Lkw wünscht man sich als Anwohner nicht." Allerdings sei sie froh über die sanierte Straße vor ihrer Haustür. "Sie ist solide gebaut und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da lang fahre." Im September 2015 war der erste sanierte Bauabschnitt der B 2 in Gartz übergeben worden. Jetzt steht der zweite Teilabschnitt bevor, der von Höhe Kanonenschuppen zum Stadtausgang in Richtung Stettin führt. Die Planungsunterlagen werden gerade erarbeitet. 2018 soll weiter gebaut werden.

Der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann sagt: "Ich verstehe den Aufschrei von Gartzer Stadtverordneten und ebenso, dass Schwedt nach Lösungen sucht. Jedoch auf unsere Kosten?" Gotzmann vermutet, dass der Schwedter Antrag auf Teileinziehung der B 166 aussichtslos ist. Die Straße ist eine Bundesstraße, und die sei nun mal dem überregionalen Verkehr gewidmet. Das treffe übrigens auch auf die B 2 durch Gartz zu. Das Dilemma verstärke sich, weil immer mehr Güter statt auf der Schiene über die Straße transportiert werden.