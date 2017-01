Fünf Kameruner sollen es richten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547629/

Eberswalde. Es läuft ganz und gar nicht so, wie sich das die Landesklasse-Fußballer von Stahl Finow bislang vorgestellt haben in der Saison. Das Team von Oliver Toushaint liegt mit nur sechs Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Doch nun bekommt Stahl Verstärkung. Fünf Kameruner sollen helfen, das schier Unmögliche noch zu schaffen.

Casting-Show auf dem Fußballplatz - das gab es still und heimlich schon im Dezember bei Stahl Finow. Asylbewerber aus Kamerun hatten ihr Quartier im Haus der Toleranz (ehemals Hotel Finesse) bezogen. Darunter, wie sich schnell herausstellte, auch 17 Fußballer, die in ihrem Land aktiv dem runden Leder frönten. Dass man dort auch weiß, wie man Fußball spielt, beweist Samuel Eto'o. Der mehrfache Champions-League-Sieger und Torschützenkönig der Primera Division ist einer der bekanntesten Kicker des zentralafrikanischen Staates.

Finows Präsident Marian Hanke schaltete schnell und lud die Kameruner zum Training bei Stahl ein. "Zwei Tage lang haben wir Testspiele gemacht und ich habe mir alle rund 20 Leute mal angesehen", berichtet Oliver Toushaint. Und schnell stellt sich heraus: Einige sind mehr als gut am Ball. "Ich habe mir fünf Spieler herausgesucht, die definitiv schon mal höherklassig gespielt haben müssen und richtig gut sind. Die sollen die erste Herrenmannschaft verstärken", berichtet der Trainer. Mit Unterstützung der Stadt wurden unkompliziert erste Formalitäten erledigt und auch die ersten Spielberechtigungen durch den Deutschen Fußballbund sind bei den Finowern bereits angekommen.

Die übrigen Spieler sollen jetzt die zweite Mannschaft verstärken. "Die kommen auch nach wie vor weiter zum Training der ersten Herren, auch die anderen", zeigt sich der Trainer begeistert vom Engagement der Kameruner. "Meine eigene Mannschaft ist in Winterurlaub gefahren, den sie sich eigentlich gar nicht verdient haben, aber die Kameruner kommen immer zuverlässig zum Training", erzählt er lachend.

Die Verständigung klappe ganz gut. "Einer von ihnen spricht gut Deutsch und übersetzt. Mit den anderen verständigen wir uns auf Englisch oder Französisch, oder mit Hilfe von Karten." So wird beispielsweise auf dem Flipchart die Taktik erläutert. "Da müssen wir noch einiges nachholen", berichtet Toushaint.

Auch auf die Integration legt der Verein großen Wert. Dabei geht es um Ausbildung, Praktika, Arbeitsplätze oder Wohnraum, Sprachunterricht und Betreuung bei der Asylbewerbung. Ganz sicher werden auch höherklassige Vereine schnell auf einige Spieler aufmerksam werden, doch darum machen sich die Finower keine Sorgen.

Bei Stahls Spielern sind die Neuen gut aufgenommen worden. "Wir haben ja einen recht kleinen Kader. Die Neuen werden daher nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung empfunden", freut sich der Coach. "Komischerweise ist die Trainingsbereitschaft bei unseren Spielern nun auch wesentlich besser geworden."

Wilfried Riemer, Vorsitzender vom Fußballkreis Barnim/Oberhavel, überreichte den Finowern im Rahmen der DFB Kampagne 2 einen Scheck über 500 Euro und einen Spielball.

"Ich freue mich, hier in Finow spielen zu können und über die freundliche Aufnahme vom Verein", so Jean Guidzol (26 Jahre), der sich bereits gut in der deutschen Sprache verständigen kann. "Wir können wirklich Dankeschön sagen und unsere Spieler werden dies in ihren Teams noch untermauern", so Betreuer und Manager Bill Erambo Ngi. Beide wurden von Dr. Oliver Ruch in Französisch und Englisch gedolmetscht.

Ganz sicher werden die deutschen Sprachkenntnisse bei den Kamerunern schnell Fortschritte machen, denn der Deutschunterricht ist abgesichert, laut Info vom FV Stahl.

Übrigens werden Kleiderspenden in gutem Zustand für die Kameruner beim FV Stahl Finow gern jederzeit angenommen. Einige der Neuen werden sicher am Sonnabend im Testspiel beim FV Preussen Eberswalde II zum Einsatz kommen. Der Anstoß ist im Westendstadion für 13 Uhr geplant.

Oliver Toushaint setzt nun große Hoffnungen auf "seine" Kameruner, wie er sie nennt. "Mit ihrer Hilfe schaffen wir es vielleicht, die Klasse zu halten", sagt er.