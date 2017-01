Bernau wird weiter wachsen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Seit einem Jahr wird an einem sogenannten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) für Bernau gearbeitet, das Leitziele, langfristige Strategien sowie einen konkreten Maßnahmenplan enthalten soll. Bislang wurde die inhaltliche Diskussion dazu weitgehend unter den Fachleuten geführt. Nun sind die Bürger Bernaus dazu aufgerufen, ihre Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der Stadt in den Konzeptentwurf einzubringen.

Mehr als 100 Interessierte kamen am Mittwochabend zum Bürgerforum in die Stadthalle. Bürgermeister André Stahl (Linke) erläuterte zum wiederholten Mal die gute Ausgangslage für Bernau: die räumliche Nähe zur Metropole Berlin und die landschaftlich schöne Lage, die gute regionale und überregionale Erreichbarkeit, Platz für Wohnen und Gewerbe.

Bernau wächst und soll weiter wachsen: 2500 neue Wohnungen bis 2020 sind das Ziel. Allein 2016 wurden Bauanträge für 180 neue Einfamilienhäuser und 40 neue Mehrfamilienhäuser mit rund 380 Wohnungen gestellt. Zwei große Bauvorhaben eines Investors - rund neue 600 Wohnungen am Pankebogen (Schönfelder Weg) sowie bis zu 1900 neue Wohnungen auf dem einstigen Kasernengelände an der Schwanebecker Chaussee haben begonnen beziehungsweise sind geplant.

Mit der städtebaulichen Entwicklung mithalten muss die Infrastruktur, wissen die Planer. Eine neue Kita entsteht zurzeit im Wohnviertel An der Viehtrift. Auch am Pankebogen wird die Stadt eine weitere Kita bauen. Und an der Schwanebecker Chaussee, "wo ein völlig neuer Stadtteil entsteht", werden irgendwann ebenfalls Kinderbetreuungseinrichtungen und unter Umständen auch eine neue Schule gebraucht.

Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist an der Schwanebecker Chaussee in unmittelbarer Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Bernau-Süd geplant.

Was den Verkehr anbelangt, so geht es zum einen um die bahnparallele Umgehungsstraße (Ladestraße), die die L200 (Schwanebecker Chaussee) und die L30 (Börnicker Chausse/August-Bebel-Straße) verbinden wird. Sie muss spätestens bis 2018 fertig sein, wenn die Deutsche Bahn beginnt, ihre Brücken, darunter die an der Weißenseer Straße und am Bahnhof Bernau, neu zu bauen. Auch eine Straßenverbindung von der Anschlussstelle Bernau-Nord nach Ladeburg soll Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes werden.