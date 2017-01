Weniger Unfälle, höherer Schaden

artikel-ansicht/dg/0/

Wer zwischen Chorin und Joachimsthal oder zwischen Bernau und Biesenthal unterwegs ist, sollte den Straßenrand gut im Blick behalten. Auf beiden Strecken kommt es laut Polizei besonders häufig zu Zusammenstößen mit Wildtieren. Auch die Abschnitte zwischen Finowfurt und Liebenwalde sowie Specht-hausen und Eberswalde zählen zu den Unfallschwerpunkten. Kollisionen würden sich aber im ganzen Bereich der Polizeiinspektion Barnim ereignen, teilt die Direktion Ost mit.

Weil die Gesamtzahlen für 2016 nicht vor der Veröffentlichung der Statistiken durch den Landesinnenminister herausgegeben werden, stellt die Polizei bisher nur die Daten von Januar bis November zur Verfügung. 605 Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung wurden in diesem Zeitraum gezählt. Das sind 32 weniger als in der gleichen Spanne 2015. Gemessen an den Werten fällt die Häufigkeit von Personenschäden gering aus. Auch die Unterschiede zwischen den Jahren sind klein. So wurden im Barnim 2016 drei Menschen bei Wildunfällen schwer verletzt, zwei waren es im Vorjahr. Leicht verletzt wurden acht beziehungsweise zwölf Personen im Vergleichszeitraum 2015.

Während bei Unfällen und Verletzten ein Rückgang zu verzeichnen ist, trifft das auf den Schaden an den Fahrzeugen nicht zu. Bei geschätzten 812000Euro lag dieser in besagter Spanne noch vor zwei Jahren und kletterte 2016 auf 830000Euro. Wie die Versicherungen die Sache einschätzen, lässt sich schwer ermitteln. So verweisen zum Beispiel die Allianz-Niederlassungen im Barnim an die Hauptstelle in München. Der Aufwand, alle Wildunfälle eines Landkreises samt Schadenssummen herauszufiltern sei zu kompliziert, heißt es dort seitens der Pressestelle. Allianz wie andere Anbieter empfehlen aber sich nicht nur gegen Wild, sondern auch gegen Nutztiere wie Kühe versichern zu lassen.

"Welche Wildarten bevorzugt vor Autos laufen, wird in keiner Statistik erfasst", erklärt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Im Wirkungsbereich der Stadt Eberswalde kracht es am häufigsten mit Rehwild. Das berichtet Stadt-Pressesprecherin Nancy Kersten. 14 Zusammenstöße waren es im vergangenen Jahr. "Der Schwerpunkt der Unfälle war ganz klar der Stadtteil Finow und dort die Altenhofer Straße, die Coppie Straße und die Angermünder Straße. In diesen Bereichen kam es allein zu zehn Wildunfällen mit Rehen", heißt es aus dem Rathaus. Ursache für die Häufigkeit dort seien Industriebrachen und verlassene Grundstücke, die ein gutes Habitat für Rehwild darstellen.

Der Großteil der Unfälle ereignete sich in den Monaten Januar bis April. Im Vergleichzeitraum 2015 gab es etwa 23 Unfälle mit Rehen. "Durch Anpassungen der Jagdstrategie und die Erteilung von Sonderjagdgenehmigungen durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Barnim konnte die Zahl der Wildunfälle beim Rehwild gesenkt werden", heißt es seitens der Eberswalder Pressestelle. Eine solche Senkung macht sich auch im Niederbarnim bemerkbar. "Unfälle mit Rehwild sind in den letzten fünf Jahren deutlich zurückgegangen", sagt auch Dirk Reinhardt, Hoheitsrevierförster des Reviers Bernau, ohne genaue Zahlen parat zu haben. Unfälle mit Schwarzwild fielen nach seiner Wahrnehmung noch weniger ins Gewicht.

Das gilt auch für den Eberswalder Bereich. Allerdings würden sich diese Zusammenstöße außerhalb der Kreisstadt ereignen. Fünf wurden 2016 gezählt, sieben im Vorjahr. Mit Rotwild krachte es im Eberswalder Raum nicht. Unfälle mit Fuchs, Dachs, Waschbär und Marderhund würden selten gemeldet werden.