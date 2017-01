Schul-und Horterweiterung: Bedenken von Eltern werden erhört

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Sie kamen in Scharen: Zahlreiche Eltern haben am Mittwochabend während der Gemeindevertretersitzung in Dallgow ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Warum? Sie mahnten vor dem Hintergrund der bevorstehenden baulichen Erweiterung von Grundschule und Hort am Standort Steinschneiderstraße die Prüfung von Alternativen und Ideen während der Einwohnerfragestunde an. Bereits zuvor hatte Peter Kristke, stellvertretender Bürgermeister, die Beschlussvorlagen zur Beauftragung von Planungsleistungen von der Tagesordnung genommen.