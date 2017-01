Zehn Hilfsprojekte, 20 Standorte

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Mit dem Thema unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) hat sich der Jugendhilfeausschuss des Kreistags in seiner Sitzung am Dienstagabend beschäftigt. Aus dem dreiköpfigen Mitarbeiterteam, das sich beim Jugendamt um diese Personengruppe kümmert, erstattete David Thronicke Bericht über die aktuelle Lage. Derzeit betreffe es 112 Jugendliche, von denen sich zehn noch in der Inobhutnahme befänden. 69 seien bei Hilfen zur Erziehung eingegliedert, in einem Folgeprogramm der Betreuung befinden sich 33, die in den vergangenen Monaten 18 geworden sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547636/

Wie Thronicke ausführte, hätten seit 1. Juli insgesamt 28 UMA-Jugendliche die Jugendhilfe verlassen - neun durch ein Entziehen ihrerseits, der Rest regulär. Im ersten Halbjahr 2016 seien es noch 41 Fälle, davon 30 durch Abgang, gewesen. Was die Nationalitäten angehen, machen Afghanen als größte Gruppe mit 60 gut die Hälfte aus. Neben ihnen und den 24 Syrern gebe es aber auch Jugendliche aus Ägypten, Eritrea, Gambia, Pakistan, Albanien oder Sierra Leone.

In der Betreuung arbeite das Jugendamt mit zehn Jugendhilfeeinrichtungen zusammen, "die an 20 Orten Angebote vorhalten". Von den 127 Plätzen an Kapazität dort seien derzeit 109 belegt. "Zwei Jugendliche sind in der ambulanten Hilfe, einer wird durch einen anderen Kreis in Amtshilfe betreut", erklärte Thronicke. Lediglich zwei Mädchen sind unter den 112, so der Jugendamtsmitarbeiter auf Nachfrage im Ausschuss. Die fast ausschließliche Zuweisung von Jungen liege daran, dass es in anderen Landkreisen spezielle Projekte für weibliche Jugendliche gebe.

Das UMA-Team des Jugendamts sei vor allem in der ersten Phase, solange das Clearingverfahren laufe, in Zusammenarbeit mit der Diakonie in Seelow der erste Ansprechpartner. Es gebe lange, intensive Gespräche, in denen zum Beispiel über die detaillierte Fluchthistorie genauere Erkenntnisse zum Alter gewonnen werden, da die meisten keine Papiere hätten. Trotzdem müsse im Verfahren womöglich ergänzend ein Rechtsmediziner hinzugezogen werden. Auch Bildungsstand oder die Art der besuchten Schulen würden erfragt. Am Ende des in der Regel drei Monate dauernden Clearingverfahrens gebe es ein Treffen mit Vormund und den Sozialarbeitern, um die weitere Perspektive abzuklären, also in welches konkrete Hilfsangebot die Jugendlichen nachfolgend am besten integriert werden. Ab diesem Punkt, der Eingliederung in eines der Projekte der Jugendhilfeeinrichtungen, würden die UMA-Mitarbeiter in der Intensität des Kontaktes zu den Jugendlichen einen Schritt zurücktreten.