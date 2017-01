Vom Gartencenter zum Erlebnishof

artikel-ansicht/dg/0/

Läuft alles wie vorgesehen, dann sollen nach Angaben von Inhaber Theo Roelofs die Bauarbeiten für ein neues Gartencenter, einen Bauernmarkt und einen Freizeitmarkt am südlichen Schwane-becker Ortsrand in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Der Betrieb des bestehenden Gartencenters Holland wird fast während der gesamten Bauzeit aufrecht erhalten. Erst etwa drei Monate vor der Eröffnung des komplett fertigen Erlebnishofes soll der jetzige Markt abgerissen werden.

Der gesamte Erlebnishof wird aus drei selbstständigen Teilen bestehen. Das Sortiment des Gartenfachmarktes umfasst typische Waren von Pflanzen über Gartengeräte bis hin zu Gartenmöbeln. Die Verkaufsfläche darf höchstens 9950 Quadratmeter betragen. Im Bereich des Bauernmarktes sind die Herstellung, Präsentation und Vermarktung von regionalen und niederländischen bauernmarkttypischen Produkten auf maximal 800 Quadratmetern zulässig. Außerdem sind Spielmöglichkeiten für Kinder und gastronomische Angebote geplant. Im Mittelpunkt des Freizeitmarkts soll eine typisch holländische Windmühle die Aufmerksamkeit auf den Erlebnishof lenken. Ursprünglich war auch eine 45 Meter Hohe Werbesäule an der Autobahn 11 geplant. Diese war in der Gemeindevertretung auf wenig Gegenliebe gestoßen und entfällt nun. Die Flügelhöhe der Windmühle, in der ebenfalls ein gastronomisches Angebot vorgesehen ist, darf maximal 45 Meter betragen. Außerdem sind dort ein Teich, der zugleich als Löschwasserteich vorgesehen ist, ein großer Außenkinderspielplatz, Blumenfelder und Flächen zum Spazierengehen geplant.

Die Pläne für den Erlebnishof stießen in der Gemeindevertretung auf große Zustimmung. Es gab lediglich drei Gegenstimmen. So führte Stefan Stahlbaum (Bündnisgrüne) aus, dass sich seine Fraktion mit ihren Einwendungen zwar wiederfinde. Nicht der konkrete Erlebnishof, wohl aber der Bebauungsplan eröffne späteren Investoren zahlreiche weitergehende Möglichkeiten. So hatte auch Schwanebecks Ortsvorsteher Lutz Grieben (Linke) argumentiert. Er kritisierte außerdem die Größe des Vorhabens, die in keinem Verhältnis zu den maximal 300 Bewohnern von Schwanebeck-Dorf stehe. Heinz-Joachim Bona (Unabhängige/Grüne) verwies ebenfalls auf eine "Zerstörung der Dorfstruktur" und eine Konkurrenz zum geplanten Ausbau des Naturpark-Besucherzentrum in Hobrechtsfelde. In der Einwohnerfragestunde zuvor hatte ein Anwohner von einem "Einkaufstempel" gesprochen.

Dass sich auch eventuelle künftige Investoren an die Festlegungen im Bebauungsplan halten müssen, darauf wies Michael Wetterhahn (Linke) hin. Dieser Plan sehe lediglich einen Erlebnishof mit genau beschriebenem Warensortiment vor.

Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) wiederum wies auf den Charakter des Standortes hin. Er sei umgeben von der aus Berlin herausführenden B2 sowie den beiden Autobahnen A10 sowie A11. Es gebe mehrere Gewerbeeinrichtungen, unter anderem einen großflächigen Baustoffhandel. Außerdem gebe es eine Tankstelle und zwei Stromleitungen und Windkraftanlagen. "Wir können von Glück sagen, dass dort kein Güterverteilzentrum entsteht", sagte er.

Mit acht Stellungnahmen von Bürgern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung war die Resonanz im Vergleich zu anderen Vorhaben vergleichsweise gering. Allerdings mussten immerhin rund 250 Einzelpunkte abgewogen werden.

Tobias Herrmann (Unabhängige/Grüne) stellte fest, dass unterm Strich ein "guter Kompromiss" gefunden und der Beschluss intensiv diskutiert worden sei. Auf der anderen Seite bezeichnete Investor Theo Roelofs die Zusammenarbeit bei der Planung mit Kommunalpolitikern und Behörden als konstruktiv. Um das Landschaftsbild östlich des Fließgrabens zu verbessern, wurde der Antrag von Carola Wolschke (Bündnis Panketal), die Traufhöhe der drei Gebäude im hinteren Bereich von 4,80 auf drei Meter zu begrenzen, beschlossen.

Christel Zillmann (Linke) erkundigte sich nach der Anzahl der Mitarbeiter, auch wenn diese Frage für die Entscheidung über eine Bauleitplanung weit hinausgeht. Nach Angaben von Roelof werden zu den bestehenden 20 Vollzeitstellen mindestens 60 weitere Vollzeitstellen hinzukommen.