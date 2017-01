Deutlich weniger Knöllchen in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Parksünder hatten vergangenes Jahr gute Karten, ungeschoren davon zu kommen. 334 Knöllchen weniger als 2015 hat das Ordnungsamt ausgestellt. Am Ende des Jahres waren es aber immer noch 1 539 Strafzettel für Parksünder. Allerdings habe der Rückgang nichts mit einer gestiegenen Disziplin der Autofahrer zu tun, erläuterte Fachbereichsleiter Fred Graupmann. Der Rückgang habe damit zu tun, dass die Mitarbeiterin an einem Lehrgang teilgenommen habe und sich in dieser Zeit nicht um den ruhenden Verkehr kümmern konnte.