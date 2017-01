Grüne Woche in Berlin: Auf Häppchen-Jagd

artikel-ansicht/dg/0/

Das Frühstück ist heute ausgefallen. Schließlich geht es auf die weltgrößte Fressmesse. Allerdings nur mit 14 Euro für den Eintritt im Portemonnaie. Danach wird sich durchgeschnorrt. Am Eingang der Niedersachsen-Halle geht es gleich gut los. Männer in grünen Schürzen strecken den Besuchern Bärlauch-Schnittchen entgegen. Der würzige Brotaufstrich hinterlässt einen intensiven Geschmack. Gerne würde man jetzt mit einem Kirschschnaps nachspülen. Doch den gibt es nur für einen Euro. Ein paar Apfel-Scheiben tun es auch. Die Mini-Eistüten, die einen Stand weiter gereicht werden, entpuppen sich als Frischkäsewaffeln. Auch die Lieder von der Waterkant des Shanty Chors sind umsonst.

Warum in der Thüringen-Halle nebenan Dudelsackmusiker aufspielen, erschließt sich nicht ganz. Wer sich mit Schwarzbier oder der berühmten Bratwurst einstimmen will, muss mindestens 2,50 Euro berappen. Das Biathlon-Schießen ist kostenlos. Als 1. Preis gibt es ein Schulterklopfen. Wie gut, dass die Landfrauen ein paar Plätzchen auslegen, um Käufer an ihren Stand mit Schmelzkuchen zu locken.

Die Käsespieße in Sachsen haben Fingernagel-Größe. Nach jedem Happen knurrt der Magen nur noch mehr. Ein Safthersteller verteilt Luftballons. Wer was trinken will, muss einen "Kinderbeutel" für fünf Euro kaufen. In der Bayern-Halle werden die Käsestückchen größer. Wer probiert, kauft vielleicht gleich eine ganze Kühltasche für zehn Euro, ist die Rechnung der Aussteller. Das Stamperl Schnaps kostet zwei Euro, dafür gibt es einen halben Becher Milch umsonst. In Sachsen-Anhalt darf den Eierlikör nur kosten, wer mindestens einen Euro auf den Tresen legt. Die Harzer Riesenbockwurst für 1,50 Euro ist das absolute Schnäppchen. Der Umsonst-Schnaps kommt erst in der NRW-Halle. Ein Kornbrenner aus dem Sauerland will wohl testen, ob sein "Einhorn Glitzer-Likör Himbeer-Vanille" eine Schnaps-Idee war. Am Thailand-Stand greift eine Besucherin einfach in die Schale mit gebackenen Wantan-Teigtaschen. "Hallo?", ruft ihr die Köchin hinterher, die ihre Köstlichkeiten für vier Euro verkauft. Die Frau schlendert mit vollem Mund weiter.

In der Holland-Halle wird klar, dass man auf der Grünen Woche auch schnell viel Geld loswerden kann. Für einen Käselaib "Schaf/alt" werden dort 18,50 Euro fällig. Beim Anblick läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Doch außer ein paar abgebrochenen Kräckern ist nichts zu holen.

Kein Wunder, dass am Stand von Malta Gedränge herrscht. Dort werden Schiffchen mit Hühnchenfleisch-Ravioli verteilt, während die Portugiesen gegenüber für ihre Teigtaschen 2,50 Euro verlangen. An den Ölständen von Marokko liegen Datteln und Nüsse bereit. Franzosen mit Baskenmütze strecken den Besuchern Salami-Scheibchen mit silbernen Zangen entgegen. Wer Krokodil- oder Zebraspieße aus Ruanda kosten will, muss dagegen mindesten 6,50 Euro dabei haben. Am finnischen Super-Saft aus Spinat und Nesselblatt darf dagegen gratis genippt werden. "Schmeckt gesund", sagt eine Testerin und verzerrt das Gesicht wegen des bitteren Abgangs. An langen Tischen wird Wein und Schampus verkostet. Doch wer kann schon garantieren, dass man sich im Probier-Rausch nicht doch eine Kiste "Chateau Andre Ziltner" andrehen lässt. Irgendwo müssen ja die 129 Euro bleiben, die Messebesucher im vergangenen Jahr durchschnittlich auf der Grünen Woche gelassen haben.

Trotz vieler Gratis-Bissen hängt der Magen nun fast in den Kniekehlen. Erschöpft lässt sich die Schnäppchenjägerin auf einen der weißen Würfel des Bundesentwicklungsministeriums nieder. "Möchten Sie mal probieren", fragt plötzlich ein rettender Engel. Lea Brumsack hat gerade für die Umweltorganisation WWF Kartoffelpuffer gemacht. Die handgroßen Portionen stammten von unförmigen Kartoffel-Knollen, die normalerweise nur aufgrund ihres Aussehens von der Industrie aussortiert werden, erklärt die Köchin. Der Geschmack ist köstlich. Schließlich kommt es auf die inneren Werte an.