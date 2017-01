Sportkletterer starten Training für erste Olympische Spiele

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Der Deutsche Alpenverein will bei den Olympischen Spielen 2020 in der neuen Disziplin Sportklettern zwei Athleten an den Start schicken. Die Vorbereitung auf die Spiele in Tokio habe bereits begonnen, sagte Wolfgang Wabel, Geschäftsbereichsleiter Bergsport, in München.