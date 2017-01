Steinmeier in Paris: Widerstehen Sie den Populisten

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Auf seiner Abschiedsreise als Bundesaußenminister hat Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Paris vor der Gefahr des Populismus gewarnt. Die bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen seien nicht nur für Frankreich wichtig, sondern für ganz Europa, sagte Steinmeier am Donnerstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung im Pariser Außenministerium. Auf Französisch fügte er hinzu: «Ich ermutige Sie: Widerstehen Sie den populistischen Sirenen.»

Europa sei in der tiefsten Krise seit Beginn der europäischen Einigung, sagte Steinmeier. «Auch in den Wahlen hier in Frankreich wird sich entscheiden, wie wir aus dieser europäischen Krise herauskommen.» Er fügte hinzu: «Aus unserer langen Geschichte zwischen unseren beiden Staaten wissen wir: Nationalisten waren nie gute Nachbarn.»

Frankreich wählt im April und Mai einen neuen Staatschef. Umfragen gehen derzeit davon aus, dass Front-National-Chefin Marine Le Pen in die Stichwahl kommt.

Steinmeier legt sein Ministeramt nieder, weil er am 12. Februar als Kandidat der großen Koalition bei der Bundespräsidentenwahl antritt.