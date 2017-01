Grüne fordern Nahverkehr durch landesbedeutsame Buslinien

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Im Berliner Speckgürtel fahren die Linienbusse in dichten Takten und sind gut gefüllt, in den dünn besiedelten Regionen sind es vor allem Schüler, die morgens und nachmittags die Fahrzeuge auslasten. Die Grünen im Landtag setzen angesichts der Ungleichgewichtung im Nahverkehr nun auf landesbedeutsame Buslinien.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547644/

Weniger als 30 Kilometer trennen die Oberhavel-Stadt Oranienburg von Bernau im Barnim. Mit dem Auto legt man die Strecke in gut einer halben Stunde zurück, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert es doppelt so lange, "weil es zwischen beiden Städten keine direkte Verkehrsanbindung gibt - und das, obwohl Oranienburg rund 45 000 und Bernau etwa 37 000 Einwohner hat", sagt Ingolf Berger vom der Beratungsfirma ETC Transport Consultans aus Berlin. Berger und sein Kollege Torsten Perner haben im Auftrag der Grünen-Fraktion ein Gutachten erarbeitet, in dem das bestätigt wird, was der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Michael Jungclaus, schon ahnte: "Das öffentliche Nahverkehrsangebot ist völlig unzureichend. Wenn Busse fahren, dann häufig nur an Werktagen, um den Schülerverkehr zu bedienen." Der Nahverkehr sei, wie das Beispiel von Oranienburg und Bernau zeigt, keine wirkliche Alternative zum Auto. Auch deshalb, weil der Studie zufolge das Busangebot meist auf die Landkreise beschränkt ist, woran sich nach Ansicht von Jungclaus auch mit der anstehenden Kreisreform nichts grundsätzlich ändern wid.

Die Lösung von Gutachtern und Grünen ist ein Netz landesbedeutsamer Buslinien - analog zu Bundesländern wie Rheinland-Pfalz oder Sachsen-Anhalt. Dieses Netz soll so geflochten werden, dass es das Bahnangebot ergänzt, lokale Verwaltungsgrenzen überschreitet, Querverbindungen abseits der Schiene schafft und vor allem werktags und auch an den Wochenenden in einem verlässlichen Takt bedient wird. Analog zum 2015 eingeführten PlusBus, der in Brandenburg schon auf sechs Linien von Montag bis Freitag im Stundentakt fährt und kurze Übergangszeiten von und zur Bahn garantiert.

Eine landesbedeutsame Buslinie könnte nach Ansicht der Gutachter auch in der Region zwischen Bernau und Oranienburg mehr Pendler dazu animieren, ihr Auto stehen zu lassen. "Der Bedarf ist da", glaubt Jungclaus. Da die Landkreise aber für den Busverkehr zuständig sind, müsse sich das Land zwingend an einem solchen überregionalen Netz finanziell beteiligen und den Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) mit ins Boot holen. Beim VBB wird zumindest im Fall Oranienburg - Bernau der tatsächliche Bedarf angezweifelt. "Wir haben uns dort die Pendlerströme angesehen - die Nachfrage ist gering", sagt VBB-Sprecherin Elke Krokowski. Zudem verweist sie auf eine ganze Reihe von Buslinien im Land, die schon jetzt über die Grenzen des jeweiligen Landkreises hinaus geführt werden: Die Linie 950 verbindet Erkner (Oder-Spree) mit Rüdersdorf und Strausberg (Märkisch-Oderland). Die bislang einzige Linie, die sogar unter der Bezeichnung "landesbedeutsam" beim VBB geführt wird, ist die "618", die von der Landeshauptstadt Potsdam nach Wünsdorf im Landkreis Teltow-Fläming führt. Weitere landesbedeutende Linien seien ein heikles Thema, gibt der VBB zu, aber generell man auf vorhandenen Bedarf, selbst wenn die Strecke über mehrere Landkreise führe.

Bündnis 90/Grüne reicht das aber nicht. Die Landtagsfraktion will das Nahverkehrsnetz enger knüpfen und argumentiert mit den Vorteilen regionaler Buslinien wie der möglichen zwischen Oranienburg, Wandlitz und Bernau oder von Neuruppin über Rheinsberg nach Fürstenberg/Neustrelitz, was mit dem Rheinsberger Seenland auch einen touristischen Aspekt hat. In Berlin, begründet Gutachter Ingolf Berger den Vorschlag, habe nur jeder zweite Haushalt ein Auto. Die Kosten für ein solches Busnetz beziffert er auf bis zu zehn Millionen Euro im Jahr. Da auch andere Bundesländer Zuschüsse für derartige Landeslinien geben, will Jungclaus Rot-Rot in die Pflicht nehmen: "Das Land ist in der Verantwortung.