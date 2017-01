Ein Abend auch der ernsten Worte

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547646/

Als "schlicht eine Katastrophe für den Standort" bezeichnete Schulz die befürchtete und von Bombardier bislang niemals dementierte Schließung der Serienproduktion im 110 Jahre alten Werk. Wie sehr Schulz diese düstere Prognose beschäftigt, lässt sich allein daran ablesen, dass er den Problemfall Bombardier an den Anfang seiner Rede stellte. Erst deutlich später kam er auf die 2016 erreichten Erfolge in der Stadt zu sprechen. Den Bombardier-Managern - Hennigsdorfs Standortleiter Achim Alles hatte sein Kommen zugesagt - gab er mit auf den Weg: "Eine motivierte und qualifizierte Belegschaft ist Garant für wirtschaftlichen Erfolg."

Dass nicht nur die Bombardier-Belegschaft, sondern auch die des ebenso traditionsreichen Stahlwerks stolz auf diese, die Stadt prägenden Traditionen sind, davon konnten sich die Besucher gleich nach der Begrüßung überzeugen. Der von Tino Schünemann komponierte und getextete Rapp "Wir sind härter als Stahl" sorgte für Stimmung - auch wenn die Stahlwerker selbst derzeit nicht immer bestens gelaunt sind. Auch auf die unter anderem durch Billigimporte erzeugten Probleme dieser Branche ging der Bürgermeister kurz ein.

Dass die Wirtschaftswelt nicht nur im negativen Sinn im Wandel ist, dafür führte Schulz die weiter erfolgreich wachsende Kraft der Biotechnologie-Branche an. Deren Zahl von rund 850 Arbeitsplätzen soll durch die Erweiterung des Blauen Wunders mittelfristig deutlich wachsen.

Attraktive Arbeitsplätze lassen auch die Einwohnerzahl steigen, die mittlerweile stabil über 26 000 Einwohnern liegt. Dass es hier gilt, sich nicht auf Erfolgen im Wohnungsbau auszuruhen, hob der Bürgermeister deutlich hervor. Lobend erwähnte er, dass die städtische Wohnungsgesellschaft HWB mit der Erweiterung des Himbeerblocks erstmals seit einem Jahrzehnt wieder in den Mietwohnungsbau investiert. Dass entbinde die HWB aber nicht davon, "daran zu arbeiten, wieder verstärk selbst im Wohnungsbau für breite Schichten der Bevölkerung tätig zu werden."

Davon abgesehen reichte ein Glas Sekt je Besucher gar nicht aus, um auf all die Erfolge von 2016 anstoßen zu können: Die Gewerbesteuer steigt ebenso wieder, wie es die Gesamteinnahmen tun. Der letzte Jahresabschluss erzielte einen Überschuss von fast fünf Millionen Euro. All das lässt Spielraum, um mit Großprojekten wie dem Umbau des Alten Gymnasiums und des JFFZ Konradsberg ebenso zu starten wie mit den zu aktualisierenden Planungen für den Schwimmbad-Neubau.

Ein großes Dankeschön richtete der Bürgermeister an all jene, die das Leben in Hennigsdorf so lebenswert sein lassen. Stellvertretend für deren große Zahl zeichnete er drei Einwohner für ihre Verdienste mit dem Gemeinwesenpreis aus. Malermeister Kersten Frank sei immer zur Stelle, wenn in Kitas oder Schulen schnell mal der Pinsel geschwungen werden muss. Mit Flüchtlingen hat er zudem einen Gemeinschaftsraum gemalert. Mir Wais Faqir, der aus Afghanistan floh, wurde für seine Unterstützung ausgezeichnet, die er Asylbewerbern bei Gängen zu Behörden oder zum Arzt gewährt. Nicole Bäcker kümmert sich um all die Alltagsprobleme, die Flüchtlinge in den ersten Monaten plagen und lädt sie auch zu Freizeitaktivitäten ein. Mit den Ehrungen wurde diesmal auch ganz bewusst ein Zeichen für Verständigung gesetzt. Schulz unterstrich, wie sehr ihm das am Herzen liegt. An die Anschläge von Berlin, Nizza und Istanbul erinnernd, warnte er: "Leider gibt es auch in unserem Land Strömungen, die diese Anschläge nutzen, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen." Die Mehrheit der Hennigsdorfer unterstütze es aber, durch gemeinsame Aktivitäten Vorurteile gegenüber Flüchtlingen abzubauen, um "den Scharfmachern etwas entgegenzusetzen."

Schulz sprach am Donnerstagabend fast alle Themen an, die die Hennigsdorfer derzeit bewegen. Nur eine in den vergangenen Wochen immer häufiger gestellte Frage umging er: Ob er bereit ist, am 24. September nochmals für eine sechste Amtsperiode zu kandidieren.