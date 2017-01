Kaum noch Angebotsvielfalt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten, keine Gastronomie und auch das Nahverkehrsangebot lässt zu Wünschen übrig: Das zumindest meint Georg Kahl. Er wohnt in der Hertzsiedlung an der Rotunde in Falkensee und mahnt nun stellvertretend für viele Bewohner Veränderungen an. Adressat: Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Ihm aber sind weitgehend die Hände gebunden.

Die Herlitzsiedlung an der Rotunde in Falkensee. © Rachner

"Als wir uns entscheiden hatten, nach Falkensee zu ziehen, war die Welt noch in Ordnung. In der Herlitzsiedlung gab es Gastronomie und gute Einkaufsmöglichkeiten. Doch nun ist die Gastronomie verschwunden. Stattdessen sind Wohnungen oder Büros entstanden. Wo bleibt die Lebensqualität?", hinterfragt Georg Kahl.

"Auch aus Sicht der Stadt ist es bedauerlich, dass sich einige Gastronomieangebote im Bereich Falkenhöh nicht gehalten haben. Gerade auch Gastronomiebetriebe bieten die Möglichkeit zu Geselligkeit und Begegnung im Wohngebiet. Leider ist der Betrieb eines Restaurants oder Musikcafés von wirtschaftlichen Faktoren des Vermieters einerseits und des Gastronomen andererseits abhängig. Viele Gastronomen in Falkensee berichten darüber, dass die erzielbaren Umsätze einen wirtschaftlichen Betrieb kaum oder nicht zulassen. Gründe könnten die mit der Großflächigkeit der Stadt verbundenen weiten Wege und eine gerade in der Grillsaison zurückgehende Nachfrage sein", meint der Bürgermeister. Er regt an, analog zum Familiencafé im Falkenhorst, nichtkommerzielle Angebote zu schaffen. "Dort gelang die Realisierung aber auch nur durch die Übernahme wesentlicher Kosten durch die beiden Wohnungsunternehmen in diesem Bereich und den ASB", räumt er ein. Ob die Vermieter im Gebiet der Herlitzsiedlung ähnliche Überlegungen anstreben, ist jedoch nicht bekannt.

Georg Kahl, der auch die Busverbindung in Richtung Berlin nach 22 Uhr als verbesserungswürdig erachtet und auch die eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten vor dem Hintergrund, dass es etwa "keine Metzgerei" mehr gebe und auch der Bäcker im Netto montags geschlossen habe, anprangert, sieht Falkensee als "Stadt ohne Ambiente". Müller: "In Hinblick auf die Busangebote und die Lebensmittel-Einzelhändler sind unsere Einflussmöglichkeiten ebenfalls gering. Eine Verbesserung des Bus- und Bahnangebotes auch in den Abendstunden ist eine bereits langjährige Forderung der Stadt an die Aufgabenträger Landkreis Havelland und Land Brandenburg. Kaufhallenbetreiber und andere Einzelhändler orientieren ihr Angebot an der Nachfrage und an der Wirtschaftlichkeit. Staat und Stadt können hier nicht eingreifen und beispielsweise ein bestimmtes Frische-Sortiment anordnen. Auch sind wir nicht Vermieter der Immobilien, hier handelt es sich um privatrechtliche Vermieter."